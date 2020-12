Sodelovanje v novi prestavi

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo za večje sodelovanje s Slovenijo. Foto Pool Reuters

Luka Koper. Foto Jože Suhadolnik

Washington – »Nadgrajujemo že tako dobro sodelovanje pri razvoju jedrskih elektrarn in jedrskega znanja,« je slovenski minister za infrastrukturoocenil v torek podpisani memorandum o strateškem civilnem jedrskem sodelovanju med Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Visoki predstavniki obeh držav so se pogovarjali tudi o drugih energetskih virih ter razvoju Luke Koper in drugega železniškega tira.Ameriško civilno jedrsko tehnologijo v Sloveniji poznamo že štiri desetletja, saj v jedrski elektrarni Krško zelo dobro sodelujejo z ameriškimi partnerji, je povedal slovenski minister, ki je na delovni obisk v ZDA prišel skupaj z delegacijo zunanjega ministrstva pod vodstvom ministra. Ta je skupaj z ameriškim državnim sekretarjemzačel strateški dialog med državama in se v torek sestal s predsednico skupine prijateljstva s Slovenijo v ameriškem senatuter voditeljem enake skupine v predstavniškem domu kongresnikov. Predstavil jima je priprave na predsedovanje Slovenije svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta in zagotovil, da bomo krepitvi transatlantskega sodelovanja namenjali posebno pozornost.Po prepričanju ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca lahko Slovenija in njeni številni strokovnjaki sodelujejo pri nadaljnjem razvoju civilne jedrske energije, tudi majhnih modularnih reaktorjev, ki naj bi v ZDA do leta 2026 prešli v polno uporabo. Za to je veliko zanimanja tudi pri slovenskih strokovnjakih. Memorandum ne daje nikomur prednosti pri morebitni gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, je poudaril, za ta korak, ki zahteva številne predpogoje, se nismo še odločili niti na načelni ravni. Pomembna pa se mu zdi energetska neodvisnost Slovenije. »Zavezani smo k razogljičenju in nuklearna tehnologija k temu lahko zelo pripomore. Lahko zagotovimo energetsko neodvisnost, hkrati pa smo prijazni do okolja.«Slovenski in ameriški sogovorniki so se pogovarjali še o drugi infrastrukturi in razvoju Luke Koper, ki je zaledna luka za številne evropske države in naše zaveznike. »Je najbolj na severu Jadrana, zakaj bi bila močna konkurenca, kot je Trst ali Reka, v prednosti?« Na ameriškem zunanjem ministrstvu so govorili še o diverzifikaciji energetskih virov. Slovenija je pri nafti zelo odvisna od samo ene države in še bolj pri plinu, meni tudi minister Vrtovec. »Verjamem, da bomo dobili primerno rešitev zlasti za plin, ki ne bo predraga za Slovenijo, hkrati pa je zelo drago to, da smo zelo odvisni samo od ene države.« Železniška infrastruktura v Sloveniji je po njegovem mnenju pomembna tudi za naše zaveznike in pri tem lahko ponudimo številne priložnosti.