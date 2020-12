Začetek strateškega dialoga med Ljubljano in Washingtonom

Slovensko-ameriški diplomatski vrh. Foto Nicholas Kamm/Afp

Senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar. Foto Mark Wilson/Afp

Ameriški kongresnik slovenskih korenin Paul Anthony Gosar. Foto Wikipedia

Washington – Ameriški državni sekretarje v ponedeljek gostil slovenskega zunanjega ministra. V zadnjih osmih mesecih smo iz praktično neobstoječih odnosov z Združenimi državami prišli do uradnega začetka strateškega dialoga, je vodja slovenske diplomacije poudaril v pogovoru s slovenskimi novinarji.Povratno srečanje v Washingtonu poteka le nekaj mesecev po obisku Pompea v Sloveniji, v vmesnem času pa je slovensko ministrstvo za zunanje zadeve pripravljalo dokument o strateškem sodelovanju med državama. Strateški dialog sta v ponedeljek vodila politični direktor na ministrstvu za zunanje zadevein namestnik pomočnika državnega sekretarja. »Veselim se, da bo v prihodnjem obdobju Slovenija preko sodelovanja na najrazličnejših ravneh močno okrepila sodelovanje z ZDA, tako kot smo si zadali v prioritetah tega mandata in kot je tudi seveda zapisano v strategiji zunanje politike,« je ocenil Logar.Z ameriškim državnim sekretarjem sta se pogovarjala o skupnem zagotavljanju kibernetske varnosti in sodelovanju med Evropsko unijo in ZDA na področju Zahodnega Balkana, sodelovanju pri obrambnih strukturah ter zagotavljanju sredstev za ustrezno varnost republike Slovenije. Slovenija ima strateške dialoge že sklenjene s Francijo in Nemčijo, ob verjetni skorajšnji zamenjavi ameriške vlade pa je slovenski zunanji minister omenil, da takšno sodelovanje poteka ne glede na to, kdo vodi državo. »Ravno to je ključna dodana vrednost strateškega dialoga.« Ključne prioritete ameriške zunanje politike ostajajo enake in veseli se tvornega sodelovanja na vseh ravneh. Kot primer je navedel za Slovenijo zelo pomembni Zahodni Balkan, kjer nekatere države bolj prisluhnejo ZDA kot pa evropskim državam.Slovenska politika se mu zdi tudi zelo usklajena z evropsko politiko, saj vrha med EU in ZDA ni bilo že vse od leta 2014 in je potreba po tesnem sodelovanju iminentna. »Mislim, da je na obeh straneh partnerstva ključno, da se partnerja čim prej sestaneta in dorečeta o vseh odprtih vprašanjih. Teh je kar nekaj, a verjamem, da jih je s skupnimi napori mogoče rešiti.«Slovenski zunanji minister se bo danes sestal s predsednico skupine prijateljstva s Slovenijo v ameriškem senatuter voditeljem enake skupine v predstavniškem domu kongresnikom. Oba sta slovenskih korenin, zaradi sodelovanja s Slovenijo pa sta po Logarjevem prepričanju tudi ambasadorja naše države, zato je v našem interesu pristno in čim bolj aktivno sodelovanje. Minister za infrastrukturopa bo danes v Washingtonu podpisal memorandum o razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega sodelovanja med državama.Logar in Pompeo sta sodelovanje med državama sta ocenila kot dobro, vendar z mnogimi neizkoriščenimi potenciali, so zapisali v sporočilu slovenskega zunanjega ministrstva za javnost. Ameriška stran poudarja geostrateški pomen luke Koper, državi izkazujeta proaktivni pristop na področjih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, digitalizacije in umetne inteligence. Ministra sta poudarila tesno sodelovanje obeh držav v regionalnih forumih, med drugimi v Pobudi Tri morja ter Partnerstvu za transatlantsko energetsko sodelovanje. Po mnenju Slovenije je prioritetno tudi celovito sodelovanje pri soočanju s pandemijo Covid-19 in njenimi posledicami.Minister Logar je ameriškega sogovornika seznanil s pripravami Slovenije na predsedovanje Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 in po prepričanju Slovenije je to lahko tudi čas za izvedbo vrha med EU in ZDA. Ministra sta izmenjala poglede tudi na aktualne globalne in regionalne izzive, vključno z Zahodnim Balkanom, odnosi z Rusijo in Kitajsko ter razmerami na Bližnjem vzhodu.