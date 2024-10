Sodišče dovolilo objavo dokumentov v preiskavi proti Trumpu

Zvezna sodnica v ameriški prestolnici Washington Tanya Chutkan je dovolila objavo skoraj dva tisoč strani dokumentov v preiskavi posebnega tožilca Jacka Smitha proti republikanskemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu zaradi domnevnega vmešavanja v volitve 2020. Za nekdanjega predsednika in številne njegove privržence je to vmešavanje v komaj tri tedne oddaljene letošnje volitve.

Gre za prepise sodnih zaslišanj, intervjujev in govorov v povezavi z obtožbo, da je Trump poskušal spreobrniti rezultate volitev 2020. Med njimi je telefonski pogovor z georgijskim guvernerjem Brianom Kempom, ki mu je še vedno predsednik ZDA ukazal, naj najde dovolj glasovnic za zmago, ter Trumpov govor pred Belo hišo 6. januarja 2021. Temu je sledil vdor privržencev v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokrata Joeja Bidna. Med v veliki meri počrnjenimi dokumenti so objavljena tudi številna pritoževanja na družbenih omrežjih zaradi domnevno ukradenih volitev.

Posebni tožilec Jack Smith obzožuje Trumpa. Foto: Saul Loeb/Afp

»Radikalni demokrati so trdno odločeni vmešavati se v predsedniške volitve v dobro lažnive Kamale Harris,« so odločitev zvezne sodnice obsodili v štabu prejšnjega predsednika. Opozorili so na razsodbo vrhovnega sodišča o predsedniški imuniteti ter vse skupaj razglasili za lov na čarovnice. Pred tem so sodnico zaman prosili, naj objavo dokumentov dovoli šele po volitvah, tako kot je pristojno sodišče prestavilo predajo dokumentov republikanskemu predstavniškemu domu o delovanju Bidnovega sina Hunterja.

Procesi proti Trumpu doslej niso pomagali nasprotnikom ponovnega predsedniškega kandidata, pa čeprav skupaj zahtevajo na stotine let zaporne kazni – ali pa prav zato. Vsak od njih je le še povečal podporo republikanskih volivcev, od katerih jih veliko še naprej verjame tudi, da so bile volitve 2020 ukradene. Nekateri se tega bojijo tudi letos. Opozarjajo na tožbo pravosodnega ministrstva proti Virginiji zaradi odstranjevanja nedržavljanov ZDA s tamkajšnjih spiskov volivcev in verjamejo, da v številnih demokratsko vodenih zveznih državah tega niti ne poskušajo.

Ameriški kongres je 6. januarja 2021 doživel vdor Trumpovih privržencev. Foto: Andrew Harnik Getty Images Via Afp

Privrženci demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris Trumpa po drugi strani spet obtožujejo fašističnih tendenc, pa čeprav so takšni očitki posredno napeljali do dveh poskusov atentata nanj. Sredi še vedno precej izenačene predvolilne tekme se politične strasti v velesili Zahoda zaskrbljujoče razgrevajo. Trump je tožilca Smitha ozmerjal za neuravnovešenega norca, ki pravosodne procese spreminja v orožje.