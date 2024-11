Sodišče v Novem Sadu odpravilo pripor za pet aktivistov

Sodišče v Novem Sadu je v četrtek odpravilo pripor za pet aktivistov, ki so jih pridržali zaradi domnevnega nasilništva na velikem protestu po nesreči na tamkajšnji železniški postaji, poročajo srbski mediji. Aktivisti in opozicija so njihovo izpustitev na prostost zahtevali tudi z blokadami stavbe novosadskega sodišča in državnega tožilstva.

Policija je po množičnem protestu v Novem Sadu 5. novembra, na katerem se je zbralo približno 20.000 ljudi, pridržala več ljudi, ki naj bi med drugim uničevali poslopje mestne hiše. Državno tožilstvo je zahtevalo 30 dni pripora za pet pridržanih, ovadeni pa so zaradi kaznivega dejanja nasilnega vedenja na javnem shodu.

Sodišče je v četrtek po poročanju srbskega portala N1 sporočilo, da ni več utemeljene bojazni, da bi osumljenci na prostosti v krajšem času lahko ponovili očitano kaznivo dejanje, kot tudi, da posledice tega dejanja niso tako hude, da bi lahko vznemirile javnost.

Predstavniki srbske opozicije so z blokadami stavbe državnega tožilstva in sodišča zahtevali njihovo izpustitev na prostost tudi v četrtek. Obenem so zahtevali tudi uvedbo preiskave zaradi nasilnega ravnanja policije v primeru 74-letnega aktivista, ki so ga pridržali minuli teden.

Za danes napovedano blokado v Novem Sadu je opozicija odpovedala, bo pa tudi danes potekala akcija Ustavi se, Srbija, ko se bodo v tem mestu pa tudi drugod po državi ob 11.52 poklonili žrtvam nesreče.

V zrušenju nadstreška 1. novembra ob 11.52 je življenje izgubilo 15 ljudi, dva sta še vedno v kritičnem stanju. Po nesreči je po državi potekalo več protestnih shodov, na katerih so državljani zahtevali odgovornost lokalnih in državnih oblasti.

Zaradi nesreče so pridržali 13 osumljencev, večina od njih pa je v priporu. Nekdanjega gradbenega ministra Gorana Vesića je višje sodišče v sredo izpustilo na prostost, ker da ni utemeljenega suma, da je storil hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, kar je pogoj, da se za nekoga odredi pripor.