Sodišče zavrnilo vnovično obravnavo prošnje za pogojno izpustitev

Sodišče na Norveškem je danes zavrnilo vnovično obravnavo prošnje za pogojno izpustitev desničarskega skrajneža Andersa Breivika iz zapora. Pri tem je poudarilo, da bi bila njegova izpustitev neodgovoren eksperiment, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Breivik, ki je 22. julija 2011 na Norveškem ubil 77 ljudi, je januarja zaprosil za pogojno izpustitev iz zapora.

Njegovo zahtevo je sodišče na prvi stopnji zavrnilo. Sodniki so pritrdili mnenju strokovnjakov in vodstva zapora, ki so ocenili, da je 43-letni desničarski skrajnež danes enako nevaren kot leta 2011.

Breivikovo pritožbo je danes zavrnilo prizivno sodišče v Agderu. Pogojna izpustitev Breivika ob izteku minimalne dobe preventivnega zapora bi bil neodgovoren eksperiment, so poudarili sodniki.

V 2021 obsojen na največjo možno kazen 21 let zapora

Danes 42-letni Breivik, ki sebe imenuje Fjotolf Hansen, je 22. julija 2011 v vladnem predelu Osla sprožil avtomobil bombo in pri tem ubil osem ljudi. Nato se je odpravil na otok Utoya, kjer je v morilskem pohodu ubil 69 ljudi, med njimi večinoma najstnike, ki so se udeležili tabora pomladka norveške laburistične stranke. Za to je bil leta 2012 obsojen na najvišjo kazen 21 let zapora z možnostjo predčasnega izpusta po desetih letih.

Anders Behring Breivik, na sodišču. FOTO: Ntb/Via Reuters

Sredi januarja se je Breivik pojavil na sodišču, njegov nastop pa ni pustil dvoma glede njegovih skrajno desničarskih prepričanj, ki se tudi več kot deset let po krvavem dejanju niso spremenila.

Svoj nastop v sodni dvorani zapora Skien, kjer prestaja kazen, je pospremil z dvigom iztegnjene desnice v nacistični pozdrav in s skrajnimi sporočili. Med drugim je povedal, da se sicer distancira od nasilja in terorja, vendar pa ostaja nacionalsocialist in bo svoj boj nadaljeval na nenasilen način.