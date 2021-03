Sodnik, ki je sodil Luli da Silvi, je ravnal pristransko

Sodnik Sergio Moro, ki je obsodil Lula da Silvo, je nato služboval kot minister v vladi Jairja Bolsonara. FOTO: Carl De Souza/AFP

Zbor sodnikov brazilskega vrhovnega sodišča je včeraj odločil, da nekdanji sodnikni bil nepristranski, ko je odločal in bdel nad odločanjem sodniških kolegov o obtožbah koruptivnega ravnanja proti, ki je kot predsednik Brazilije služboval med letoma 2003 in 2011. Odločitev pomeni nov korak na poti do kandidature Lula da Silve na predsedniških volitvah prihodnje leto, ko bo lahko kandidiral, če ne bo prej ponovno obsojen.Vrhovno sodišče je včeraj menilo, da je Sergio Moro, ki je po obsodbi Lule da Silve do svojega odstopa aprila lani služboval kot minister za pravosodje v vladi desničarskega predsednika, kršil pravice obtoženca. Med drugim je skrivoma priskrbel posnetke pogovorov med Lulo da Silvo in njegovimi odvetniki ter jih posredoval medijem, navaja BBC Mundo. Vrhovno sodišče je včeraj prav tako odločilo, da dokazi, ki jih je zbralo sodišče v zvezni državi Paraná, kjer je deloval Moro, ne morejo biti uporabljeni, ko bo prišlo do ponovnega sojenja priljubljenemu politiku brazilske levice.Odločitev zbora sodnikov najvišjega brazilskega sodišča prihaja po tem, ko je v začetku marca vrhovni sodnikrazveljavil štiri sodbe predsedniku Luli da Silvi z argumentom, da sodišče v državi Paraná ni imelo pristojnosti za njihovo sprejetje. Lula da Silva iz Delavske stranke (PT) je bil spoznan za krivega koruptivnega ravnanja in zaprt leta 2018 pred predsedniškimi volitvami, na katerih zato ni mogel kandidirati . Leta 2019 je bil izpuščen iz zapora, saj je vrhovno sodišče prepoznalo, da pred zaprtjem niso bila izkoriščena vsa pravna sredstva.