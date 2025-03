Avstrijska obveščevalna služba razkrila rusko operacijo v središču Evrope

Avstrijske oblasti so razkrile obsežno rusko dezinformacijsko kampanjo, namenjeno manipulaciji javnega mnenja v prid Rusiji in na škodo Ukrajine. Ta odkritja so sledila decembrski aretaciji bolgarske državljanke, osumljene vohunjenja za Rusijo. Avstrijska notranja obveščevalna agencija je med analizo naprav, zaseženih med preiskavo njenega doma, odkrila dokaze o operaciji. Preiskava je pokazala, da je bilo nekaj tednov po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 ustanovljeno vohunsko omrežje, ki je načrtovalo obsežno dezinformacijsko kampanjo v nemško govorečih državah, zlasti v Avstriji. Skupina je bila aktivna na spletu, uporabljala pa je tudi nalepke in grafite s skrajno desničarskimi simboli in nacionalističnimi izjavami, ki so naj bi jih ustvarili proukrainski aktivisti. Osumljenka je priznala sodelovanje v celici, zlasti leta 2022, piše AP.

Avstrijska obveščevalna agencija je v izjavi navedla, da je skupina, ki je delala za rusko obveščevalno službo, postala aktivna nekaj tednov po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Skupina je načrtovala obsežno dezinformacijsko kampanjo v nemško govorečih državah, s poudarkom na Avstriji. Cilj te celice je bil s ciljanimi akcijami negativno vplivati na javno mnenje proti Ukrajini in predsedniku Volodimirju Zelenskemu ter tako ustvariti prorusko razpoloženje.

FOTO: Blaž Samec

Avstrija, vojaško nevtralna članica Evropske unije, je dom številnih mednarodnih organizacij in diplomatskih misij, kar jo naredi privlačno za vohunske dejavnosti. V zadnjih letih je prišlo do povečanja vohunjenja na Dunaju, kar je povzročilo kritike zaveznikov in oslabilo položaj države med vse bolj varnostno ozaveščenimi evropskimi sosedami. Nedavni politični premik k sredinski koalicijski vladi je bil pozdravljen s strani zaveznikov v EU, saj se je s tem izognila možnost vlade pod vodstvom skrajne desnice s proruskimi nagnjenji. Skrajno desna Svobodnjaška stranka (FPÖ) je na parlamentarnih volitvah lani dosegla zgodovinsko zmago z nekaj manj kot 29 odstotki glasov, še piše Financial Times.

Odkritje te dezinformacijske kampanje poudarja potrebo po krepitvi zmogljivosti za zaščito pred takšnimi grožnjami. Državni sekretar Jörg Leichtfried je izjavil, da širjenje lažnih narativov, lažnih novic in manipulativnih vsebin spodkopava zaupanje v institucije in ogroža družbeno kohezijo. Poudaril je tudi potrebo po krepitvi zaščitnih zmogljivosti DSN glede na globalno varnostno situacijo in grožnje svobodi ljudi. ​