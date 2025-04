V nadaljevanju preberite:

Nemška policija opaža naraščanje določenih vrst kaznivih dejanj. Lani so tako obravnavali kar 9,3 odstotka več spolnih nasilnih dejanj nad ženskami, pa tudi bistven porast kaznivih dejanj, katerih storilci so mladoletniki in še posebej otroci, stari do 14 let. Ob tem navajajo številne dejavnike, ki prispevajo k večji nagnjenosti mladih k kaznivim dejanjem, tudi naraščanje psiholoških pritiskov, skupaj z negotovimi razmerami v državi.