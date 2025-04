V nadaljevanju preberite:

Vojskovanje ni nekaj, kar so izumili v začetku prejšnjega stoletja in žalostno »nadgradili« dvajset let pozneje, marveč je temeljni del človeške zgodovine. Človek je od nekdaj uporabljal kolektivno nasilje za to, da je dobil, kar je želel – zaščito manjših skupnosti, zemljo, prevlado, varnost …