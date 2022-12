Spomini na tisto tekmo pred 81 leti

V nadaljevanju preberite:

Nogomet je najbolj priljubljen šport na Hrvaškem. Te dni še posebej, ko poslanci med tekmami reprezentance na svetovnem prvenstvu v Katarju prekinejo zasedanje, učenci in dijaki imajo upravičen izostanek od pouka zaradi gledanja tekem, lokali so polni … Nogometomanija v naši južni sosedi doživlja vrhunec. Strasti so razgrete, o reprezentantih, Modriću in druščini, je zapisano skoraj vse. Zato ne preseneča, da se nekateri radi vračajo v zgodovino, celo do fašistične oziroma marionetne Neodvisne države Hrvaške (NDH).