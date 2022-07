Spopad do bridkega konca

V nadaljevanju preberite:

Včeraj je bil ruski predsednik Vladimir Putin šele drugič po začetku »posebne operacije«, ki jo je 24. februarja začel v sosednji Ukrajini, na potovanju v tujini. S kolegoma, iranskim Ebrahimom Raisijem in turškim voditeljem Recepom Tayyipom Erdoğanom, so se v Teheranu večinoma pogovarjali o sirski krizi, toda gostitelji so ga tudi podprli v novi hladni vojni.