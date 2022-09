Spoštovanje, kritika, nostalgija

V nadaljevanju preberite:

Na smrt angleške kraljice Elizabete II. se Azija in države Commonwealtha večinoma odzivajo enako: z velikim spoštovanjem, z živimi spomini na njene obiske in tudi s kritikami na račun njene monarhije. »Naše misli so z njeno družino in z vsemi, ki so jo imeli radi. A zdaj mora iti Avstralija naprej. Potrebujemo sporazum z narodi, ki od nekdaj živijo tu, in postati moramo republika.«

Te besede je na twitterju zapisal Adam Bandt, član avstralskega parlamenta in predsednik stranke Zelenih, takoj po tem, ko je s škotskega gradu Balmoral prišla novica o smrti kraljice Elizabete II., ki je bila uradno tudi avstralska monarhinja. Sledila je ostra kritika na račun zelenega pripadnika opozicije, pri čemer so celo tisti, ki se povsem strinjajo z njegovimi stališči, menili, da je bil ta njegov komentar prenagljen, nevljuden in brezčuten.

»Kraljica Elizabeta II. je bila edina vladarica, ki jo je poznala večina med nami, in edina, ki je kdaj obiskala Avstralijo,« je poudaril premier Anthony Albanese ter napovedal, da bo odpotoval v London na kraljičin pogreb in na srečanje z novim kraljem Karlom III.