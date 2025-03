Stara celina solidarna z Zelenskim

V nadaljevanju preberite:

Po polomiji, ki jo je v petek doživel med obiskom v ZDA, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski našel podporo v Londonu. Tam so se danes na posebnem srečanju zbrali voditelji nekaterih evropskih držav in razpravljali o varnosti na stari celini v luči novih čezatlantskih odnosov, ki so se z vrnitvijo Donalda Trumpa v Belo hišo temeljito spremenili.