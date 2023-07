Starejši delavci dvakrat dlje iščejo novo službo kot mlajši

V nadaljevanju preberite:

»Zaradi staranja družbe in podaljševanja pričakovane življenjske dobe sta ohranjanje starejših delavcev in zagotavljanje spodbud za odložitev upokojitve ključna za izboljšanje dolgoročne vzdržnosti pokojninskih sistemov in ublažitev demografskega vpliva na trg dela,« navajajo avtorji raziskave in dodajajo, da so se številne države že odločile ukrepati; odobravajo kredite za dolgo delovno dobo oziroma za odložitev upokojitve, zaostrujejo pa tudi pogoje za predčasno upokojitev, čeprav politiki pogosto še vedno nasprotujejo nadaljnjemu zviševanju upokojitvene starosti. V tem kontekstu omenjajo nedavne proteste proti zvišanju upokojitvene starosti v Franciji in Urugvaju ter nasprotovanja predlogu opozicije, da se v Nemčiji odpravi možnost upokojitve pri 63. letih za zavarovance z najmanj 45 leti delovne dobe.