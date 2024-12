Starša mladoletnega Koste, množičnega morilca, gresta v zapor

Višje sodišče v Beogradu je danes izreklo sodbo staršema mladoletnega morilca Koste K., ki je 3. maja lani zagrešil množični umor na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, v katerem je ubil devet svojih vrstnikov ter šolskega hišnika. Oče Vladimir Kecmanović je dobil enotno kazen 14 let in šest mesecev zapora, za mamo Miljano Kecmanović pa je sodišče izreklo enotno kazen treh let zapora.

Morilec je bil rojen 31. julija 2009, kar pomeni, da je bil v času zločina star komaj 13 let. Kljub resnosti poboja in prikazani surovosti pa po zakonu o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj in kazenskopravnem varstvu mladoletnih oseb ne more biti kazensko odgovoren, ker ga zakon do napolnjenega 14. leta obravnava kot otroka.

Oče dečka morilca, ki je sina redno vodil na strelišče, kjer se je uril v streljanju z ognjenim orožjem, je bil obsojen za kaznivo dejanje hudega dejanja zoper splošno varnost ter kaznivega dejanja zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe, mati pa kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje, posesti, nošenja in prometa z orožjem in eksplozivnimi snovmi ter s kaznivim dejanjem zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe.

Na izrek sodbe Miljani in Vladimirju Kecmanoviću, staršema morilca iz osnovne šole Vladislava Ribnikarja, so prišli tudi starši umorjenih otrok iz šole, skupaj z njima pa sta pred sodno palačo bila tudi starša Nemanje Stevanovića in Nikole Milića, ki sta bila ubita v poboju v Malem Orašju, morilec Uroš Blažić pa je bil za ta zločin obsojen na 20 let zapora.

»Pravdni postopek je danes končan, sklep bomo prejeli po pošti, zgolj odgovore na zagovornikova vprašanja pa je predstavila komisija, ki je zaslišala mladoletnega zločinca. Dobili smo potrditev prej oddanega poročila, da je popolnoma prišteven in da je dejanje pripravljal dlje časa. To je bistvo, vse, kar je naredil, je bilo premišljeno, s popolnim namenom in popolnoma se je zavedal posledic. To smo že slišali v kazenskem postopku, zdaj pa se je to potrdilo. Kakšna bo sodba, ne vemo, pričakujemo pa obsodilno sodbo. Že tako smo obsojeni na doživljenjsko žalost, tako da karkoli se bo tukaj zgodilo, bomo videli, ali bomo potem komentirali,« je za srbski Informer med čakanjem na obsodbo povedal Anđelko Aćimović, oče umorjene Angeline Aćimović.

Na izrek sodbe Miljani in Vladimirju Kecmanoviću so prišli tudi starši umorjenih otrok. FOTO: Tom Dubravec/Cropix

Srbije niso razorožili in ne očistili medijskih smeti

Lansko streljanje v elitnem predelu srbske prestolnice je povsem šokiralo celotno Srbijo in na ulice spravilo na tisoče protestnikov, ki so zahtevali ukrepe, s katerimi naj država enkrat za vselej obračuna s kulturo nasilja, ki se je zažrla v vse pore srbske družbe.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je v poskusu, da bi javnosti ustregel, napovedal, da bo Srbijo skoraj popolnoma razorožil. Srbija je pred Vučićevimi poskusi razorožitve s povprečno 39 kosi orožja na sto prebivalcev veljala za tretjo najbolj oboroženo državo na svetu, za Združenimi državami Amerike in Jemnom. Predsednik je napovedal tudi zaposlitev dodatnih 1200 policistov in premestitev še tisoč policistov, da bo poleg varnostnika v vsaki šoli lahko policist.

»Ne bomo več prenašali groženj na družbenih omrežjih,« je tedaj med drugim napovedal Vučić, ki je od prijateljev, lastnikov komercialnih televizij, zahteval konec predvajanja resničnostnih šovov, v katerih se poveličuje nasilno vedenje in nasilneže. Seveda resničnostni šovi niso nikamor izginili, od tedaj pa so na družbenih omrežjih in v živo podporniki vladajočega režima neskončnokrat napadli vse bolj glasne nasprotnike oblasti, da Vučiću obračun z nasiljem ni uspel, pa kažejo tudi skoraj vsakodnevni nasilni incidenti, ko nestrpneži skušajo kar povoziti študente, ki na ulicah zahtevajo obračun s korupcijo v družbi.