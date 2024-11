Stavka je za osem ur ustavila Italijo

V nadaljevanju preberite:

Skoraj vsa Italija se je včeraj ustavila zaradi stavke, ki sta jo sklicali sindikalni centrali CGIL in UIL. Protest so pripravili zaradi novega proračuna, ki po mnenju sindikatov in opozicije ne odraža potreb države in bo povzročil gospodarsko krizo. Tretja velika centrala CISL se je odrekla sodelovanju, češ da je stavka populistična, saj proračun še ni napisan do konca. Zastalo je veliko dejavnosti, ljudje so imeli povsod ogromno nevšečnosti, minister za infrastrukturo, skrajni desničar Matteo Salvini, pa je stavko v prometu z dekretom omejil na samo štiri ure. V vseh večjih mestih so imeli tudi množična zborovanja.