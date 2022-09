Številne evropske države na sodišču v podporo Ukrajini v postopku proti Rusiji

Vlade 23 evropskih držav, tudi Slovenije, so zaprosile za dovoljenje za intervencijo v postopku Ukrajine proti Rusiji pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP), so danes sporočili s sodišča. Slovenska vlada je sicer v začetku tedna sprejela sklep o vložitvi intervencije Slovenije v postopku Ukrajine proti Rusiji pred ESČP.

Primer se nanaša na obtožbe ukrajinske vlade o množičnih in hudih kršitvah človekovih pravic, ki jih je zagrešila Rusija v svojih vojaških operacijah na ozemlju Ukrajine od 24. februarja, so zapisali v sporočilu ESČP, ki ima sedež v Strasbourgu.

Ukrajina je 23. junija pred ESČP vložila tožbo proti Ruski federaciji zaradi množičnih kršitev konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ob vojaški zasedbi ukrajinskega ozemlja.

Za dovoljenje za intervencijo kot tretje udeleženke v postopku so zaprosile vlade Avstrije, Belgije, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francije, Hrvaške, Irske, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugalske, Slovaške, Slovenije, Romunije, Španije in Švedske. Pridružila se jim je tudi nevladna organizacija Ženevska akademija za mednarodno humanitarno pravo in človekove pravice.

Sodišče bo njihove prošnje preučilo in o njih pravočasno odločalo, so še navedli v sporočilu. Islandija in Združeno kraljestvo sta pri tem zaprosila za kratko podaljšanje roka za zaprosilo za intervencijo, kar jima je bilo odobreno, so dodali.

Sodišče v Strasbourgu FOTO: Vincent Kessler/Reuters

Vključno z zgoraj omenjenim postopkom Ukrajine proti Rusiji je na ESČP trenutno vloženih pet meddržavnih tožb Ukrajine proti Ruski federaciji.

Slovenska vlada je sklep o vložitvi intervencije Slovenije v postopku Ukrajine proti Rusiji pred ESČP sprejela v začetku tedna.

Slovenija bo v postopku intervenirala na strani Ukrajine, ki trdi in dokazuje, da je Rusija nezakonito zasedla del njenega ozemlja, katerega zasedba še vedno traja. Prav tako zatrjuje, da Rusija še vedno izvaja ciljane, samovoljne in nesorazmerne napade proti civilnemu prebivalstvu in njihovi lastnini na celotnem ozemlju Ukrajine, so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Slovenija, ki je po invaziji Rusije na Ukrajino hitro in odločno stopila na stran Kijeva in obsodila rusko agresijo, bo tako znova izrazila podporo Ukrajini in njenim stališčem, tokrat v postopku proti Rusiji na ESČP.