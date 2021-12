Število bolnikov s covidom-19 rahlo upada, umrlo je šest ljudi

11.58 Na Portugalskem že prevladuje različica omikron

Koronavirusna različica omikron se je na Portugalskem močno razširila in že postala dominantna različica novega koronavirusa v tej državi, ki je v petek potrdila največje število novih okužb v enem dnevu od konca januarja, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil portugalski nacionalni zdravstveni inštitut.

»Omikron je postal dominantna različica na Portugalskem. Število okuženih pa je ocenjeno na približno 61,5 odstotka števila primerov, ki smo jih imeli 22. decembra lani,« so v sporočilu za javnost zapisali pri portugalskem nacionalnem zdravstvenem inštitutu. Ob tem so sporočili tudi, da je število smrti in hospitalizacij na intenzivnih oddelkih še vedno stabilno.

V petek so na Portugalskem v enem dnevu potrdili 11 smrtnih primerov in 12.943 novih primerov okužb, kar je največ od 29. januarja letos. Državo je v začetku leta namreč prizadel silovit val okužb, ki je preobremenil bolnišnice.

Portugalska je zaradi naraščanja števila okužb sprejela vrsto novih ukrepov za obvladovanje epidemije, med katerimi so tudi obvezno delo na daljavo, obvezno testiranje za obisk predstav ali športnih dogodkov, ter zaprtje barov in nočnih klubov. Portugalska vlada je sicer več ukrepov na področju javnega zdravja ponovno uvedla že v začetku decembra. Da bi zmanjšali stike po prazničnih srečanjih, so 25. novembra napovedali podaljšanje šolskih počitnic in obvezno delo na daljavo v prvem tednu januarja.

Portugalska, ki je ena od držav z najvišjo stopnjo cepljenja na svetu, prav tako zahteva dokazilo o negativnem testu od vseh potnikov, ki prihajajo na njeno ozemlje, vključno s tistimi, ki so cepljeni.

10.31 V Franciji rekordno število na novo okuženih

V Franciji so v petek, podobno kot še v nekaterih državah, potrdili rekordno število novih okužb s koronavirusom, in sicer 94.124. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je to prvič od izbruha epidemije marca lani, da je število okužb v enem dnevu preseglo 94.000. Dan pred tem so potrdili 91.000 primerov.

Na intenzivni negi se zdravi več kot 3200 bolnikov, samo v petek so jih sprejeli 316. Sicer je bilo v bolnišnicah več kot 16.000 covidnih bolnikov. V Franciji je polno cepljenega 76,5 odstotka prebivalstva, 22 milijonov Francozov je že prejelo tudi poživitveni odmerek.

Rekordno število na novo okuženih so v petek potrdili tudi v Veliki Britaniji in Italiji. V prvi so jih našteli 122.186. V primerjavi s tednom prej se je število novih okužb v enem dnevu povečalo za 48 odstotkov. Gre predvsem za okužbe s koronavirusno različico omikron. V Italiji pa so v petek potrdili 50.599 primerov, kar je 6000 več kot v četrtek.

9.58 V petek potrdili 1086 okužb z novim koronavirusom

Ob opravljenih 4232 PCR-testih so v petek potrdili 1086 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Delež pozitivnih izvidov je bil 25,7-odstoten. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 580 covidnih bolnikov, od tega 199 na intenzivni negi. V petek je umrlo šest covidnih bolnikov.

V bolnišnicah zdravijo 34 bolnikov manj kot dan prej, v enotah intenzivne terapije pa pet bolnikov manj. Najmlajši covidni bolnik na navadnih oddelkih je star 18 let, na intenzivni negi pa 27, je objavila vlada.

Po ocenah NIJZ je v Sloveniji 16.189 aktivnih primerov okužb oziroma 387 manj kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 1074, kar je 27 manj kot dan prej, 14-dnevno povprečje okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev pa znaša 766, kar je 19 manj kot dan prej.

V petek so opravili tudi 81.336 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate še preverjajo s PCR-testi. Po podatkih vlade je z enim odmerkom trenutno cepljenih 1.247.913 ljudi, kar predstavlja 59 odstotkov populacije. Z vsemi odmerki je cepljenih 1.186.505 ljudi, kar je 56 odstotkov prebivalstva. Poživitveni odmerek je po aktualnih podatkih prejelo 445.590 ljudi.

9.06 Ob božiču številne odpovedi letalskih poletov, a Božiček dobro na poti

Po svetu je bilo v petek in danes odpovedanih približno 4500 letalskih poletov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Razlog je koronavirusna različica omikron, ki se nezadržno širi. Odpovedi pa niso prizadele Božičkovega potovanja po svetu, so zagotovili na severnoameriškem poveljstvu zračne obrambe.

Po podatkih spletne strani Flightaware.com je bilo danes odpovedanih najmanj 2000 poletov, od tega 700 z ameriških letališč oziroma nanje, že v petek pa okoli 2400. Poleg tega prihaja do številnih zamud. Zbolelo je precej pilotov in drugega letalskega osebja, številni so morali zaradi stika z okuženimi s koronavirusom v karanteno. Zato so morale družbe, kot so Lufthansa, Delta, United Airlines in številne druge, v času, ko je običajno potovanj največ, odpovedati polete. Številni Američani, ki so nameravali za božič obiskati svoje bližnje, so tako že drugo leto zapored ostali razočarani.

Po poročanju AFP je približno petino poletov odpovedala tudi kitajska letalska družba China Eastern, družba Air China pa je odpovedala 15 odstotkov poletov.

K sreči pa niti koronavirusna različica omikron potovanja ni preprečila Božičku. Severnoameriško poveljstvo zračne obrambe (NORAD), ki že več kot 60 let sledi Božičkovemu potovanju po svetu, je namreč sporočila, da tudi letos ni nobenih težav. General Eric Kenny je povedal, da je Božiček, ki naj bi letos po svetu raznesel dve milijardi daril, dobro na poti. To so zagotovili tudi ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu in njegovi ženi Jill na videokonferenci v petek zvečer.

8.41 Ponarejeno potrdilo o cepljenju proti koronavirusu v New Yorku po novem prinaša zaporno kazen

Ponarejanje potrdil o cepljenju proti koronavirusu po novem kršiteljem v ameriški zvezni državi New York prinaša poleg finančne tudi zaporno kazen. Državni kongres je namreč sprejel zakon, po katerem je ponarejanje potrdil kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen do enega leta zapora.

Potrdilo o cepljenju, ki je v ZDA na roko napisan kartonček s podatki o cepljenju, je po newyorškem zakonu razglašeno za dokument, za katerega velja zakonodaja proti ponarejanju uradnih listin. Kazen je do enega leta zapora ali tri leta pogojne kazni. Zakon obenem predvideva do štiri leta zaporne kazni za računalniško ponarejanje potrdila o cepljenju.

»Zakon bo odvračal ljudi od laganja o cepljenju, ščitil javno zdravje in zagotovil, da se bo gospodarsko okrevanje nadaljevalo,« je izjavila državna senatorka Anna Kaplan. V ZDA se je doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo skoraj 52 milijonov ljudi, več kot 815.000 jih je zaradi covida-19 umrlo. Cepljenih je 62 odstotkov vsega prebivalstva ZDA.

V državi New York se je bilo po uradnih podatkih države doslej okužilo tri milijone ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 47.800. Cepljenih je 14 milijonov prebivalcev države ali 71,3 odstotka vsega prebivalstva, kar je največ v ZDA. Kljub temu se je newyorški župan Bill de Blasio odločil, da bo silvestrovanje Times Squaru letos potekalo tako kot lani, torej v omejenem obsegu. Novembra je nameraval praznovanje odpreti za množico cepljenih, vendar je pojav različice omikron načrte prekrižal.

8.11 Nemška letališča prihodnje leto pričakujejo večje število potnikov

Združenje nemških letališč ADV si po letošnjem letu, ki ga je znova zaznamovala epidemija covida-19, obeta boljše leto 2022. Za prihodnje leto tako pričakujejo 100 milijonov več potnikov, kot jih je bilo letos, in rast obsega tovornega prometa.

Prvi moč združenja Ralph Beisel meni, da bo epidemija v prihajajočih zimskih mesecih še naprej omejevala povpraševanje po potovanjih, a je prepričan, da se bo število zasebnih in poslovnih potnikov po koncu protikoronskih ukrepov hitro povečalo, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Za prihodnje leto združenje letališč pričakuje skupno 180 milijonov potnikov, potem ko so jih letos na nemških letališčih našteli manj kot 80 milijonov. Pričakovanja so sicer še vedno za 28 odstotkov nižja od številke 248 milijonov, kolikor je bilo potnikov leta 2019.

Združenje, ki si številk pred pandemijo ne obeta pred letom 2025, je obenem opozorilo, da se številna letališča zaradi upada prometa soočajo s težkim položajem in se borijo za obstanek. Je pa položaj boljši pri letalskem prevozu blaga, ki se je letos spet povečal, tudi zaradi težav v pomorskem prometu. Do vključno novembra se je obseg blaga na nemških letališčih na medletni ravni povečal za 18 odstotkov. Za prihodnje leto pa združenje, kot je še poročala dpa, pričakuje še dodatno petodstotno rast.

7.30 Število hospitaliziranih ostaja stabilno, umrl je en človek

Po podattkih Covid-19 sledilnika je bilo v petek hospitaliziranih 614 bolnikov s covidom-19, v bolnišnice so sprejeli 48 bolnikov, odpustili pa so jih 57. V Intenzivni terapiji sta bila 202 bolnika, sprejeli so jih 10, odpustili devet. Včeraj je umrl en človek s covidom-19, letos skupaj pa 5529.