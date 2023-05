Število smrtnih žrtev trčenja vozila v pešce v Teksasu naraslo

V trčenju avtomobila v skupino pešcev v Brownsvillu v ameriški zvezni državi Teksas je v nedeljo po zadnjih podatkih umrlo osem ljudi, pet je bilo poškodovanih. Moški je zapeljal v množico na avtobusnem postajališču pred nastanitvenim centrom za migrante. Policija je voznika prijela in proti njemu vložila ovadbo zaradi nevarne vožnje.

Po navedbah policije za zdaj še ni znano, ali je voznik s terenskim vozilom v množico v mestu blizu meje z Mehiko zapeljal načrtno. Mediji, ki so se sklicevali na predstavnike policije, so sicer sprva poročali, da je šlo za namerno dejanje. Očividci so povedali, da je moški prevozil rdečo luč na semaforju in pred postajališčem pospešil, preden je zapeljal v ljudi na postajališču.

Po zadnjih podatkih je umrlo osem ljudi, še pet pa jih je bilo poškodovanih, med njimi jih je po poročanju britanskega BBC več v kritičnem stanju.

Policija je voznika, ki je bil v incidentu poškodovan, prijela in proti njemu vložila ovadbo zaradi nevarne vožnje. Prepeljali so ga v bolnišnico in pri njem med drugim opravili preizkuse, ki bodo pokazali, ali je morda vozil pod vplivom drog ali alkohola.

V policiji so že sprožili preiskavo dogodka, ni pa znano, ali so med žrtvami tudi migranti, ki so nastanjeni v zavetišču za brezdomce.

Tragedija se je zgodila pred četrtkovo odpravo politike nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki mejnim patruljam omogoča, da na meji zavrnejo migrante, ne da bi sprejele njihove prošnje za azil. Zaradi bližajočega se izteka pravil o postopanju z migranti se namreč oblasti bojijo povečanja obsega nezakonitih migracij v ZDA, še poroča AFP.

Policija v Teksasu je medtem identificirala napadalca, ki je v soboto s polavtomatsko puško streljal na ljudi pred nakupovalnim središčem v Dallasu in jih osem ubil. FOTO: Joe Raedle Getty Images/AFP

Biden po strelskem napadu v Teksasu znova pozval k ukrepanju glede orožja

Ameriški predsednik Joe Biden pa je v nedeljo, dan po strelskem napadu, v katerem je bilo v Teksasu ubitih osem ljudi, znova pozval k prepovedi jurišnih pušk na nacionalni ravni in dodatnemu nadzoru nad orožjem. Policija je strelca identificirala kot 33-letnika iz Dallasa, preiskovali pa naj bi njegove morebitne povezave s skrajno desnico.

»Osem Američanov, vključno z otroki, je bilo včeraj ubitih v zadnjem nasilju z orožjem, ki je pretreslo naš narod,« je v izjavi v nedeljo sporočil Biden. Ponovil je svoj poziv članom ameriškega kongresa, naj ukrepajo proti epidemiji orožja.

»Znova prosim kongres, naj mi pošlje predlog zakona, ki prepoveduje jurišne puške in nabojnike z veliko kapaciteto,« je zapisal. Zavzel se je tudi za splošno preverjanje potencialnih kupcev orožja in konec imunitete za proizvajalce, katerih orožje je bilo uporabljeno v napadih.

Tovrstne predloge zakona bi nemudoma podpisal, je zatrdil po poročanju tujih tiskovnih agencij.