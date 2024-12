Število žrtev eksplozije stanovanjske stavbe v Haagu naraslo

Številno smrtnih žrtev sobotne eksplozije in požara v stanovanjski stavbi v nizozemskem Haagu je naraslo na šest, so danes sporočile lokalne oblasti. Med žrtvami je tudi najstnica. Kraj nesreče je danes obiskal kraljevi par, ki je žrtvam in svojcem izrekel sožalje.

Reševalci so zadnjo smrtno žrtev iz ruševin potegnili davi. Bojijo pa se, da bodo pod ruševinami našli še več žrtev, saj ne vedo, koliko ljudi je bilo v času nesreče v stavbi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V bolnišnici ostajajo štiri osebe, od tega sta dve v smrtni nevarnosti.

Policiji je uspelo za zdaj identificirati štiri od šestih smrtnih žrtev. Zaradi obsežnega požara je namreč identifikacija možna le s pomočjo analize DNK.

Vzrok eksplozije ostaja neznan. Preiskovalci sumijo celo možnost kriminalnega dejanja. Trenutno namreč iščejo voznika, ki je v soboto zbežal s prizorišča.

Preiskovalci sumijo celo možnost kriminalnega dejanja. FOTO: Koen Van Weel/AFP

Kraljevi par na prizorišču tragedije

Dva dni po uničujoči eksploziji sta kraj nesreče obiskala kralj Viljem Aleksander in njegova soproga kraljica Máksima. Kralj je dejal, da je bil pretresen nad razsežnostjo opustošenja v soseski, poroča nemška tiskovna agencija DPA. »Tresejo se mi kolena,« je dejal novinarjem ob koncu obiska.

Kraljevi par se je v bližnjem sosedskem centru pogovarjal tudi z žrtvami, sorodniki in sosedi. Žrtvam in svojcem sta izrazila sožalje.