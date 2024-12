Poklukar: Slovenija je varna država, a ni imuna za napade

Po nedavnem smrtonosnem napadu z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol in napadu na božičnem sejmu v Magdeburgu je notranji minister Boštjan Poklukar danes poudaril, da je Slovenija varna država, a vseeno ni imuna za tovrstna kazniva dejanja. Pri tem je prebivalce pozval, da v prazničnih dneh praznujejo odgovorno, samozaščitno in varno.

»Prejšnji teden sta se v hrvaškem Zagrebu in nemškem Magdeburgu zgodili hudi kaznivi dejanji, ki se nikoli ne bi smeli zgoditi. Taka zločinska dejanja lahko stori samo nekdo, ki mu življenje sočloveka ne pomeni popolnoma nič,« je povedal Poklukar.

Obe dejanji je ostro obsodil ter družinam in prijateljem preminulih izrekel sožalje, poškodovanim pa zaželel čimprejšnje okrevanje.

V Zagrebu je namreč 19-letnik v petek na eni od osnovnih šol z nožem ubil sedemletnega otroka, še tri otroke in učiteljico pa ranil. Istega dne je medtem v Magdeburgu moški z avtom zapeljal v množico na božičnem sejmu in pri tem ubil pet ljudi, 200 pa ranil.

V luči dogodkov na Hrvaškem in v Nemčiji je Poklukar poudaril, da je Slovenija varna država, a vseeno ni imuna za tovrstna kazniva dejanja. Pri tem je vse pozval, da v prazničnih dneh praznujejo odgovorno, samozaščitno in varno, je sporočilo notranje ministrstvo.

»Če opazite sumljivo ravnanje, ga takoj prijavite policiji na številko 113 ali anonimno telefonsko številko 080 12 00. Obenem pozivam organizatorje prireditev, da zagotovijo vse, da bo prireditveni prostor čim bolj varen,« je dodal.



V prazničnih časih policija poostreno nadzoruje meje s Hrvaško in Madžarsko ter izvaja poostrene izravnalne ukrepe v notranjosti države. Prav tako izvaja poostren nadzor za večjo varnost ter javni red in mir povsod tam, kjer potekajo božično-novoletnih sejmi in praznovanja. Še posebej skrbno se pripravlja na najdaljšo noč v letu, ko bodo potekala silvestrovanja na prostem.