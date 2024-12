Kdo je človek, ki je zapeljal v množico ljudi na božičnem sejmu v Magdeburgu?

V petek zvečer je moški z avtomobilom zapeljal v množico obiskovalcev na božičnem sejmu v nemškem mestu Magdeburg. Napad je zahteval pet življenj, med njimi devetletnega dečka, več kot 200 ljudi je bilo ranjenih, mnogi so v kritičnem stanju.

Gre za 50-letnega psihiatra savdskega rodu, ki živi v Bernburgu, približno 40 kilometrov južno od Magdeburga. Taleb al-Abdulmohsen, osumljenec smrtonosnega napada na božičnem sejmu v Magdeburgu, je izjemno aktiven na družbenem omrežju X.

Njegove objave razkrivajo skrajna stališča, naklonjenost kontroverznim osebnostim in političnim strankam, ter močno protimuslimansko ideologijo. Poleg tega izražajo podporo skrajno desničarskim gibanjem, znanim po nasprotovanju priseljevanju in islamski kulturi v Evropi.

Profil domnevnega napadalca naa družbenem omrežju X. FOTO: x.com/DrTalebJawad

Policija navaja, da je osumljen petih umorov, številnih poskusov umora in povzročitve hudih telesnih poškodb. Motiv napada ostaja nejasen, vendar oblasti menijo, da je deloval sam.

Al-Abdulmohsen je v Nemčijo prispel leta 2006 in leta 2016 pridobil status begunca. Vodil je spletno stran za pomoč nekdanjim muslimanom pri iskanju zatočišča pred preganjanjem v Zalivskih državah, o čemer je leta 2019 poročal tudi BBC.

Podpora skrajno desničarskim gibanjem in protimuslimanska retorika

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je sporočila, da je islamofobni odnos osumljenca »očiten«. Na družbenih omrežjih je bil glasen kritik islama, hkrati pa je širil teorije zarote o domnevnem načrtu nemških oblasti za islamizacijo Evrope. Izražal je tudi simpatije do nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD).

Al-Abdulmohsen je večkrat delil vsebine te stranke in njenih voditeljev, vključno z Alice Weidel, sopredsednico AfD. Med drugim je podprl njene izjave, ki so kritizirale politiko odprtih vrat za begunce pod vodstvom Angele Merkel.

Poleg AfD je izražal občudovanje nizozemskega politika Geerta Wildersa, voditelja stranke za svobodo (PVV), ki je znan po svojih skrajnih islamofobnih stališčih. V eni izmed objav ga je označil za »pravega junaka«.

Objava, ki jo je Taleb al-Abdulmohsen delil s svojimi sledilci na omrežju X. FOTO: X.com/DrTalebJawad

Al-Abdulmohsenove objave pogosto vključujejo ostro protimuslimansko retoriko. Delil je dogodke z naslovi, kot je »Islam – svetovni problem«, ter objave, ki trdijo, da »Islam ni religija«. Poleg tega je kritiziral Nemčijo zaradi domnevne islamizacije Evrope. Njegov profil na družbenem omrežju X ima pripreto izjavo: »Nemčija želi islamizirati Evropo,« kar kaže na njegovo prepričanje o obstoju organizirane politike, usmerjene v širjenje islama.

Osumljenec je v svojih objavah pogosto napadal nemško vlado. Kritiziral je njeno obravnavo beguncev, svobodo govora in toleranco do islamskih gibanj. Uporabil je umetno inteligenco za ustvarjanje avatarja Elona Muska, prek katerega je posredno kritiziral nemško azilno politiko. Ob tem je v eni od objav zapisal: »Če Nemčija hoče vojno, jo bo imela. Če Nemčija hoče ubijati nas, bomo mi poklali njih.«

Savdske oblasti so večkrat opozorile Nemčijo na al-Abdulmohsenova radikalna stališča in potencialno nevarnost, vendar nemški varnostni organi niso ocenili, da bi bil neposredna grožnja. Sosedje v Bernburgu, kjer je živel, so ga opisovali kot »povsem običajnega državljana«. Vendar pa je njegova spletna dejavnost razkrila globoka protislovja med njegovim javnim življenjem in radikalnimi stališči.

Musk mnenja, da mediji lažejo

Medtem Musk, ki je tudi lastnik omrežja X, kjer je protiislamske objave delil napadalec, mnenja, da mediji lažejo o napadalčevi politični identifikaciji, čeprav so objave, ki to potrjujejo, še vedno na spletu.