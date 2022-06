Miro Majcen: Nikoli nisem verjel v Boga

V nadaljevanju preberite:

Miro Majcen pravi, da še ni bil njegov čas za odhod. Pilotiranje ga je od nekdaj usodno privlačilo. Nič drugače ni po hudi letalski nesreči, ki jo je 46-letnik doživel junija lani na Češkem. V nasprotju s sopotnikom, pilotom, ni le čudežno preživel, temveč tudi pretežno okreval – navkljub notranjim krvavitvam, 40-odstotnim opeklinam in kompliciranim zlomom. Pogovarjala sva se v ljubljanskih Črnučah ob peščenih igriščih, medtem ko so se po njih podili igralci odbojke in tenisa. Med intervjujem se je na stolu večkrat komaj opazno presedel, saj se desna stran medenice še celi in zato v tem delu občasno čuti neudobno zategovanje. Bolečino prenaša pogumno, brez pritoževanja.