Stiska stare celine je očitna

Bruseljsko politiko sta letos zaznamovala dolg, zapleten volilni proces in postavljanje vodstva institucij, ki se je uradno končalo šele z začetkom dela nove evropske komisije Ursule von der Leyen­ 1. decembra. Petletka se je leta 2019 začela v popolnoma drugačnem okolju.

Politika EU do ruske agresije na Ukrajino je bila zadnjih dvanajst mesecev v znamenju kontinuitete. Kljub odklonom v izvedbi madžarskega premiera Viktorja Orbána in njegovega slovaškega kolega Roberta Fica je Evropska unija nadaljevala politiko sankcij, obsežne pomoči Ukrajini in odpiranja vrat njenemu pristopu. Predsednik Volodimir Zelenski je že redni gost bruseljskih zasedanj. Toda Unija je bila še daleč od odgovora, kakšna bi lahko bila vloga držav članic, če bo v Ukrajini sklenjeno premirje, ki bi ga, denimo, varovale mednarodne sile, tudi evropski vojaki.