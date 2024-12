Albanija in Črna gora najbolj strumno proti EU

V nadaljevanju preberite:

Priprave na vrnitev Donalda Trumpa v Belo hišo, padec Asadovega režima v Siriji in že skoraj tri leta trajajoča ruska agresija na Ukrajino so mednarodne okoliščine, v katerih se bodo voditelji držav članic v četrtek sestali na decembrskem vrhu EU. To bo prvi vrh, odkar je vodenje evropskega sveta prevzel portugalski socialist António Costa.

Vrh z Zahodnim Balkanom sicer ne bo namenjen širitveni politiki, je pa v Bruslju veliko pričakovanj, da se bodo po dolgih letih zastoja le zgodili bolj konkretni premiki. Hitro je začela napredovati Albanija, ki je danes že odprla drugi sklop pogajalskih poglavij. Druga država, ki je v igri za prvo naslednjo širitev, je Črna gora.