Strah pred ruskim maščevanjem zaradi hrambe zaseženih 183 milijard evrov

Euroclear, finančna institucija s sedežem v Bruslju, je v središču pozornosti zaradi svoje vloge pri hrambi zamrznjenih ruskih sredstev. Po podatkih EU Observer, Humo, De Morgen in Le Monde hrani kar 183 milijard evrov ruskega premoženja, zamrznjenega zaradi sankcij, ki jih je Evropska unija uvedla po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022. Ta sredstva so postala ključno vprašanje v razpravah o nadaljnji finančni podpori Ukrajini.

Zaradi morebitnih groženj je Euroclear sprejel dodatne varnostne ukrepe in najel francosko varnostno podjetje Amarante za zaščito svoje uprave pred morebitnimi ruskimi napadi. Odločitev je sledila razkritjem, da so ameriške obveščevalne službe preprečile atentat na Armina Pappergerja, izvršnega direktorja nemškega orožarskega podjetja Rheinmetall, ki Ukrajini dobavlja orožje.

Dodatno zaskrbljenost je povzročil decembrski incident, ko sta neidentificirana drona prestrašila zaposlene v Euroclearu, ravno v času obiska ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Belgiji.

Belgija že uporablja obresti od zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje vojaške pomoči Ukrajini. Po dostopnih podatkih s temi obrestmi pokriva stroške dobave orožja Kijevu.

Evropski voditelji pa zdaj vse resneje razpravljajo o možnosti popolnega zasega teh sredstev za nadaljnje financiranje ukrajinske obrambe. Razprava pridobiva aktualnost predvsem zaradi spremembe ameriške politike pod vodstvom Donalda Trumpa, ki je zmanjšala podporo Ukrajini.

Ameriške obveščevalne službe so preprečile atentat na Armina Pappergerja, izvršnega direktorja nemškega orožarskega podjetja Rheinmetall, ki Ukrajini dobavlja orožje. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Varnostni ukrepi, ki jih je sprejel Euroclear, odražajo resnost grožnje, s katero se podjetje sooča zaradi svoje vloge pri hrambi zamrznjenih ruskih sredstev. Po besedah predstavnika podjetja ostajajo izjemno pozorni ter izvajajo vse potrebne zaščitne ukrepe.

Varnostni ukrepi, ki so jih uvedli: - Najem varnostnega podjetja – Euroclear je za zaščito svojih članov uprave najel francosko varnostno podjetje Amarante, ki zagotavlja osebno zaščito (osebe ščitijo telesni stražarji). Podjetje ima 15 zaposlenih v Bruslju in je del skupine Seris, enega največjih zasebnih varnostnih podjetij na svetu. - Ogroženost zaradi ruskih tajnih operacij – Odločitev o najemu varnostne službe se časovno ujema z izgonom približno 750 ruskih diplomatov iz držav v okviru Nata, med katerimi je bilo vsaj 70 ruskih agentov v Belgiji. Ti so delovali pod krinko diplomatov in so bili povezani z ruskimi obveščevalnimi službami SVR in GRU. - Stalna ocena varnostnih ukrepov – Po navedbah predstavnika podjetja Euroclear nenehno ocenjujejo varnostne ukrepe in sprejemajo vse potrebne ukrepe za zaščito zaposlenih in pisarn, čeprav zaradi varnostnih razlogov podrobnosti ne razkrivajo. Decembra lani je neidentificirani dron preletel sedež Eurocleara v Bruslju ravno med obiskom ukrajinskega predsednika Zelenskega, kar je dodatno povečalo varnostne skrbi. - Belgijska vlada bo odločala o dodatnih varnostnih ukrepih – Čeprav je Euroclear že uvedel zaščitne ukrepe, bo belgijska vlada v sodelovanju z obveščevalnimi službami presodila, ali je potrebno zaščito razširiti tudi na druge ključne poslovne institucije.

Evropski načrti

Evropski voditelji vse intenzivneje razmišljajo o popolnem zasegu 183 milijard evrov zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje podpore Ukrajini. Po poročanju Bloomberga je ta možnost postala še bolj realna zaradi zmanjšane ameriške vpletenosti pod vodstvom Trumpa. Kljub temu evropske države pri tem ukrepu naletijo na številne pravne in ekonomske ovire. Nemčija in Francija ostajata previdni zaradi pravnih tveganj in morebitnih gospodarskih posledic, a razprave se nadaljujejo, saj pritisk na evropske voditelje narašča.

Že leta 2024 so se države G7 dogovorile, da bodo obresti od zamrznjenih ruskih sredstev uporabile za pomoč Ukrajini. Po poročanju Reutersa so ta sredstva usmerili v posojila Kijevu, kar je že zagotovilo določeno finančno podporo. Zdaj pa razpravljajo o možnosti, da bi poleg obresti uporabili tudi osnovna sredstva, kar bi omogočilo dolgoročno financiranje ukrajinske obrambe.

Poleg pravnih ovir se pojavljajo tudi resne ekonomske skrbi. Kljub temu zagovorniki zasega menijo, da je ukrep moralno upravičen in nujen za nadaljnjo podporo Ukrajini, ki se sooča z rusko agresijo, piše Financial Times.

Macron poudarja, da bi morala Evropa »ponovno začutiti željo po tveganju, ambiciji in moči«. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Povratek Trumpa v Belo hišo je prinesel občutno spremembo ameriškega stališča do Ukrajine. Njegova administracija je zmanjšala podporo Kijevu, kar je evropske države prisililo v iskanje novih virov financiranja za nadaljnjo pomoč Ukrajini. Zaradi te spremembe v ameriški politiki se Evropa zdaj intenzivneje osredotoča nase in išče alternative za financiranje ukrajinske obrambe, pri čemer je ena izmed glavnih možnosti popolni zaseg zamrznjenih ruskih sredstev.

Rusi z novimi mehanizmi mimo Zahoda

Medtem je Rusiji uspela vzpostaviti vzporedno globalno ekonomijo, ki vse bolj zmanjšuje učinek zahodnih sankcij. Po podatkih neodvisnega možganskega trusta Center of Analysis and Strategies in Europe (Case) je Moskva zgradila mednarodno mrežo finančnih in trgovinskih mehanizmov, ki so čedalje manj pregledni in otežujejo nadzor Zahoda. Ruska centralna banka ocenjuje, da se že več kot 80 odstotkov vseh ruskih zunanjetrgovinskih poslov izvaja v rubljih ali valutah t. i. prijateljskih držav, predvsem v kitajskem juanu. Ta novi finančni sistem predstavlja resen izziv za Zahod, piše CASE.

Evropski voditelji, med njimi Emmanuel Macron, pozivajo k večji ambiciji in moči Evrope. Macron poudarja, da bi morala Evropa »znova začutiti željo po tveganju, ambiciji in moči,« poroča Le Monde. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis in estonska zunanja ministrica Kaja Kallas sta med tistimi, ki zagovarjata popolni zaseg sredstev, saj menita, da bi to razbremenilo evropske davkoplačevalce, pišete Reuters.

Po podatkih EU Observerja, Huma, Morgena in Monda Euroclear hrani kar 183 milijard evrov ruskega premoženja, zamrznjenega zaradi sankcij. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Vse te geopolitične in ekonomske spremembe odražajo zapletenost situacije, s katero se sooča Evropa. Medtem ko Rusija gradi alternativne finančne poti, Evropa išče rešitve za podporo Ukrajini, ne da bi pri tem kršila mednarodno pravo. Zaseg zamrznjenih ruskih sredstev bi lahko prispeval k večji geopolitični stabilnosti in okrepitvi evropske obrambne industrije, vendar pravni in ekonomski izzivi ostajajo.