Orbánova politika kot tveganje za schengen

Odločitev oblasti v Budimpešti, da bo vpeljala olajšave za dostop Rusov in Belorusov na trg dela, je v EU povzročila strahove, da bi Madžarska lahko bila logistični center za moskovske vohune in sabotaže po Evropi. Proruska politika premiera Viktorja Orbána je voda na mlin takšnim razlagam. EU pa Moskvo že tako vidi kot varnostno grožnjo.

V madžarski vladi so sredi tedna v skopem odgovoru Bruslju pojasnili, da pri vseh prosilcih za bivanje izvajajo varnostne preglede. Opozorili so tudi, da le majhen delež Belorusov in Rusov, ki živijo v EU, biva na Madžarskem. V Budimpešti so prepričani, da Madžarska z varovanjem zunanje meje pripomore k varnosti in delovanju schengenskega območja.