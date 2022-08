Strahotno trpljenje v razbiti in pozabljeni državi

V nadaljevanju preberite:

V globoki senci vojne v Ukrajini se na Afriškem rogu, kjer so posledice podnebnih sprememb ene najhujših na svetu, dogaja velika (ne le) človeška tragedija. V Somaliji, ki jo različne vojne in konflikti razjedajo že štiri desetletja, je zaradi strahovite suše, odpadlo je že pet zaporednih deževnih dob, prehransko kritično ogrožena že skoraj polovica prebivalstva.

Somalija, že tako eno najbolj suhih, vročih in konfliktnih območij na svetu, se pospešeno suši. Zaradi suše je bilo po podatkih Združenih narodov svoje domove letos prisiljenih zapustiti več kot milijon ljudi – v tem trenutku je zaradi suše in posledične lakote notranje razseljenih že tri milijone ljudi. Zaradi lakote je v tem trenutku v Somaliji življenjsko ogroženih milijon in pol otrok, mlajših od petih let.