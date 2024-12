Strateški poraz za Rusijo

V nadaljevanju preberite:

V Moskvi, ki je do konca podpirala strmoglavljenega predsednika Bašarja Asada, so danes priznali, da jih je razvoj dogajanj v Siriji »presenetil«. Zahodni analitiki so prepričani, da padec dinastije Asad pomeni velik strateški politični poraz za Rusijo, njihovi ruski kolegi pa menijo, da ima Moskva še vedno dovolj adutov v rokah, da odigra pomembno vlogo v »novi Siriji«.