Strelski napad v tovarni v ameriškem Marylandu zahteval tri življenja

V strelskem napadu v tovarni v ameriškem Marylandu so v četrtek umrle tri osebe, storilec in policist pa sta bila ranjena. Napada je osumljen 42-letni delavec v tovarni Columbia Machine, ki je začel streljati na sodelavce, pri čemer je tri ubil, enega pa hudo ranil.

Napadalec, čigar imena niso objavili, je po napadu v tovarni pobegnil s svojim avtomobilom, izsledili pa so ga trije državni policisti Marylanda, ki so se z njim zapletli v strelski obračun. Pri tem sta bila ranjena policist in osumljenec za strelski napad. Motiv napada za zdaj ni znan. So pa napadi razočaranih delavcev na svoja podjetja v ZDA skoraj tako pogosti kot strelski napadi na šolah.

Napad se je zgodil v podeželskem kraju Smithsburg s 3000 prebivalci, ki leži zahodno od predsedniškega letovišča Camp David.

Napadalci na delovnih mestih pogosto s pištolami

Policija v Marylandu je pri napadalcu na tovarno našla pištolo. Medtem ko mladi morilci po šolah običajno streljajo s polavtomatskimi puškami, pa pri napadih na delovnih mestih pogosto uporabljajo pištole.

Demokratski zvezni senator iz Marylanda Chris Van Hollen je po napadu pohitel z napovedjo ukrepanja proti orožju, vendar pa žalostna dejstva kažejo, da gre le za dobre namene, saj reforme niso mogoče niti po množičnih strelskih pobojih otrok.

Predstavniški dom kongresa je v luči zadnjega pokola 19 otrok in dveh učiteljic v teksaškem Uvaldeju z demokratsko večino potrdil predlog zakona o reformah, vendar bo ta obtičal v senatu.

Tam je razmerje moči 50 proti 50 in republikanci predloga predstavniškega doma ne nameravajo potrditi. Pogajanja o reformi sicer potekajo, vendar bo ta, če bo dogovor vendarle sklenjen, veliko šibkejša in ne bo zmanjšala nasilja. Orožarski lobi s pomočjo republikancev namreč vedno poskrbi, da se pravica do orožja ne omeji.