Strmoglavljenje azerbajdžanskega letala morda povzročil ruski izstrelek

Po mnenju nekaterih letalskih in vojaških strokovnjakov obstaja možnost, da je azerbajdžansko letalo, ki je v sredo strmoglavilo v Kazahstanu, sestrelil ruski sistem zračne obrambe, poročajo tuje tiskovne agencije. Oblasti v Moskvi poudarjajo, da je treba počakati na rezultate preiskave, ter svarijo pred prehitrimi zaključki in teorijami.

Nadaljuje se preiskava nesreče potniškega letala družbe Azerbaijan Airlines, ki je letelo iz azerbajdžanske prestolnice Baku v mesto Grozni v Čečeniji, ruski republiki na Kavkazu, po preusmeritvi na drugo letališče pa je strmoglavilo blizu mesta Aktau na zahodu Kazahstana.

Vzrok nesreče oz. strmoglavljenja letala uradno ni znan, pojavljajo pa se ugibanja, da bi ga lahko pomotoma sestrelil ruski sistem zračne obrambe, saj je letelo na območju, kjer so pred tem poročali o aktivnosti ukrajinskih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski vojaški strokovnjak Jurij Podoljak je ocenil, da so luknje na razbitinah letala podobne poškodbam, ki bi jih povzročil protiletalski raketni sistem, navaja AFP. Podobno je menil tudi nekdanji direktor francoskega urada za preiskovanje letalskih nesreč (BEA) Jean-Paul Troadec.

Azerbajdžanske oblasti po navedbah medija Euronews prav tako menijo, da je letalo strmoglavilo zaradi ruskega izstrelka. Ob tem neimenovani vladni viri trdijo, da poškodovano letalo »ni smelo pristati na nobenem ruskem letališču, čeprav sta pilota zahtevala pristanek v sili«, temveč se je moralo preusmeriti čez Kaspijsko morje do kazahstanskega mesta Aktau - daleč od svoje prvotne poti.

Sledi strelnega orožja. FOTO: Reuters

Oblasti v Moskvi so medtem danes opozorile, da je prezgodaj za teorije in ugibanja, ter poudarile, da je treba počakati na rezultate preiskave.

»Preiskava poteka, vsak incident v letalstvu morajo preiskati specializirani organi. Bilo bi napačno postavljati hipoteze, preden bodo na voljo rezultati preiskav,« je za rusko državno tiskovno agencijo Tass povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Tudi oblasti v Kazahstanu vztrajajo, da vzroka strmoglavljenja letala še ni mogoče potrditi. »Niti Azerbajdžan, niti Rusija, niti Kazahstan - nobena država ni zainteresirana za skrivanje informacij. Vse informacije bodo na voljo javnosti,« je ob tem poudaril predsednik kazahstanskega senata Maulen Ašimbajev.

Kazahstanska vlada je potrdila tudi, da se bodo kazahstanskim in azerbajdžanskim ekipam pri preiskavi nesreče letala Embraer 190 pridružili brazilski strokovnjaki, vključno s predstavniki proizvajalca letala Embraer.

V Azerbajdžanu je dan žalovanja za žrtvami letalske nesreče v Kazahstanu. FOTO: Alexander Nemenov/AFP

V Azerbajdžanu medtem danes poteka dan žalovanja za žrtvami strmoglavljenja letala, ki je terjalo 38 življenj. Skupno je bilo na krovu 67 ljudi, vključno s petimi člani posadke, preživelo jih je 29.

Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je prejel več izrazov sožalja, med drugim od kitajskega predsednika Xi Jinpinga, zunanjega ministrstva v Parizu in zveze Nato. Tiskovna predstavnica Nata Farah Dakhlallah je ob tem v objavi na omrežju X pozvala tudi k »celoviti preiskavi«.

Strmoglavljeno letalo Embraer 190 je v sredo vzletelo iz Bakuja in poletelo proti čečenskemu mestu Grozni. Zaradi slabih vremenskih razmer ni moglo pristati v Groznem, zato so ga preusmerili na drugo letališče. Letalo je prečkalo Kaspijsko morje in nato krožilo nad območjem na zahodu Kazahstana, kjer je na koncu strmoglavilo le nekaj kilometrov od pristajalne steze letališča blizu mesta Aktau.