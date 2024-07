Strokovnjaki ZN: Namerno stradanje v Gazi je oblika genocidnega nasilja

Izrael izvaja namerno kampanjo stradanja proti palestinskemu ljudstvu zaradi katere umirajo otroci v Gazi, je danes v skupni izjavi zapisalo deset neodvisnih strokovnjakov Združenih narodov za človekove pravice. Ob tem so dodali, da gre za obliko genocidnega nasilja in da za lakoto trpijo vzdolž celotne palestinske enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Strokovnjaki, med katerimi je tudi posebni poročevalec ZN na področju pravice do hrane Michael Fakhri, kljub temu da ZN uradno niso razglasili lakote v Gazi vztrajajo, da prisotnost lakote ni mogoče zanikati. »Od 7. oktobra je zaradi podhranjenosti umrlo 34 Palestincev, večinoma otrok,« so opozorili in navedli primere treh otrok, ki so nedavno umrli zaradi podhranjenosti.

»Ker so ti otroci umrli zaradi lakote kljub zdravniški oskrbi v osrednji Gazi, ni dvoma, da se je lakota iz severne Gaze razširila v osrednjo in južno Gazo,« so poudarili. V luči tega so strokovnjaki obžalovali, da mednarodna skupnost ni storila več, da bi preprečila krizo v Gazi.

»Že ko je 24. februarja zaradi lakote umrl dvomesečni dojenček in 4. marca še desetletni Jazan Al Kafarne, je to potrdilo, da je lakota prizadela severno Gazo. Ves svet bi moral posredovati že prej, da bi ustavil izraelsko genocidno kampanjo stradanja in preprečil te smrti,« so opozorili in dodali, da neukrepanje pomeni sokrivdo.

Izjavo strokovnjakov, ki jih je imenoval Svet ZN za človekove pravice, a ne govorijo v imenu ZN, je medtem že obsodila izraelska misija pri ZN v Ženevi in poudarila, da je deseterica strokovnjakov navajena širiti napačne informacije in podpirati propagando palestinskega islamističnega gibanja Hamas. »Izrael nenehno povečuje podporo pri dostavi humanitarne pomoči na celotnem območju Gaze,« je nadaljevala in dodala, da Hamas namerno krade in skriva pomoč pred civilisti.