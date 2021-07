8.35 ECDC: Več kot 2500 okužb s koronavirusom povezanih z nogometnim EP



Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je v povezavi z izvedbo letošnjega nogometnega evropskega prvenstva naštel že več kot 2500 okužb z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Velik porast je ECDC zabeležil predvsem v zadnjem tednu, v najmanj sedmih državah pa je okužbe moč neposredno povezati z nogometnim turnirjem, so še potrdili v tej agenciji EU. Kot je pojasnila direktorica Vicky Lefevre, je največ primerov na Škotskem, kjer so jih doslej našteli 1991.



Škoti so v predtekmovanju igrali pred domačim občinstvom v Glasgowu in na londonskem Wembleyju. Prav ti dve prizorišči pa sta razlog za skrb, saj se v Veliki Britaniji širi novi virus Delta, ki velja za zelo nalezljivega. Na Finskem so nazadnje našteli 436 okužb, razlog pa naj bi bilo potovanje navijačev na tekmo svoje reprezentance v St. Peterburg, od koder naj bi na Finsko prinesli okužbe. Nekaj primerov okužb ECDC z nogometnim evropskim prvenstvom povezuje tudi na Danskem, Švedskem, Hrvaškem, na Nizozemskem ter v Franciji.



08.22 Ameriška študija: Prebolevniki po cepljenju s cepivi mRNA verjetno dosmrtno zaščiteni pred covidom-19



Cepljenje s cepivi mRNA, kot sta cepivi družbe Pfizer in Moderna, lahko več let nudi trajen imunski odziv v telesu proti novemu koronavirusu, piše v nedavno objavljeni študiji v znanstveni reviji Nature. Pri tistih, ki so covid-19 preboleli, bi lahko tovrstna cepiva nudila dosmrtno zaščito, ocenjujejo znanstveniki. Ugotovitve pritrjujejo več študijam, da večina ljudi, ki so bili cepljeni s cepivi mRNA, ne bo potrebovala dodatnih odmerkov, če se virus in njegove različice ne bodo preveč spremenile. Prebolevniki pa verjetno ne bodo potrebovali dodatnih odmerkov, tudi če pride do opaznejše evolucije virusa.



»To je dober znak, kako trajna je naša imunost po tem cepivu,« je povedal imunolog z Washingtonske univerze v Saint Louisu Eli Ellebedy. V študiji so obravnavali samo cepiva vrste mRNA, ne pa tudi vektorskih, kot sta cepivi proizvajalcev Johnson Johnson in AstraZeneca. Kljub temu vodja študije Ellebedy ocenjuje, da vektorska cepiva ne nudijo tako dolgotrajne zaščite.

Ellebedy je s kolegi v eni od preteklih študij že opozoril, da prebolevniki hranijo imunske celice, ki prepoznajo novi koronavirus, v kostnem mozgu najmanj osem mesecev po okužbi. Druge študije pa ocenjujejo, da bi se lahko spominski limfociti B krepili celo leto dni po okužbi.



Glede na te ugotovitve strokovnjaki ocenjujejo, da bi imunost trajala leta ali celo dosmrtno pri osebah, ki so prebolele covid-19 in bile kasneje cepljene. Zaenkrat ni znano, ali to velja tudi za tiste osebe, ki so samo cepljene. Ekipa okoli Ellebedy raziskuje ravno to vprašanje s preučevanjem bezgavk, kjer se imunske celice učijo prepoznavati in boriti proti virusu.



7.03 Biden Američane znova prosil, naj se cepijo proti covidu-19



Ameriški predsednik Joe Biden je v torek Američane, ki tega še niso storili, znova zaprosil, naj se cepijo proti covidu-19. V ZDA se je po zadnjih podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa doslej z novim koronavirusom okužilo 33,75 milijona ljudi, umrlo je skoraj 606.000 covidnih bolnikov. Biden je med drugim tudi dejal, da so se okužbe in smrti od januarja znižale za 90 odstotkov.



»Vsi, ki se sedaj okužijo in zbolijo ter umrejo zaradi covida-19, so tisti, ki se niso cepili,« je poudaril Biden. Povedal je, da so vse bližje razglasitvi neodvisnosti od virusa, saj so v 150 dneh opravili 300 milijonov cepljenj. Več kot 182 milijonov Američanov je prejelo vsaj en odmerek cepiva proti covidu-19, kar je 90 odstotkov starejših in 70 odstotkov starih nad 27 let. Do konca tega tedna bo povsem cepljenih 160 milijonov ljudi. Biden si je marca zadal cilj, da bi se to zgodilo do dneva neodvisnosti 4. julija.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: