Švedska funkcionarka Ano Frank označila za »nemoralno«

Švedska skrajno desna stranka je suspendirala funkcionarko Švedskih demokratov zaradi neprimernih in žaljivih komentarjev o judovski deklici Ani Frank, ki je med drugo svetovno vojno umrla v koncentracijskem taborišču Bergen-Belsen. Rebecka Fallenkvist je v objavi na družbenem omrežju instagram Ano Frank med drugim označila za »nemoralno«. »50 strani in za zdaj mi Ana Frank deluje zgolj nemoralno.« Objava je bila sicer kasneje izbrisana.

Ana Frank je med skrivanjem na podstrešju ene od hiš v Amsterdamu pisala dnevnik do dne, ko so jo z družino ujeli in zaprli v taborišče. Umrla je stara 15 let tik pred koncem vojne.

26-letna Rebecka Fallenkvist je sprožila ostre odzive judovske skupnosti na Švedskem in izraelskega veleposlanika Ziva Neva Kulmana, ki je na twitterju zapisal: »Ostro obsojam to gnusno žalitev, nespoštovanje spomina na Ano Frank.« Medijski direktor Švedskih demokratov Oskar Cavalli-Bjorkman je za švedsko tiskovno agencijo povedal, da je stranka »neobčutljive in neprimerne« izjave Fallenkvistove vzela resno in da bodo sprožili notranjo preiskavo.

Švedske demokrate so v 80. letih prejšnjega stoletja ustanovili pripadniki skrajnih desničarskih skupin, med njimi je bilo tudi kar nekaj neonacistov. Stranka je na volitvah 11. septembra letos pod vodstvom Jimmieja Åkessona postala druga največja stranka na Švedskem in tako močno okrepila svoj vpliv na dnevno politiko.