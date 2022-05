Švedska in Finska med Hrvaško, BiH in Delavsko fronto

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški predsednik Zoran Milanović se je te dni po telefonu pogovarjal z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom ter ga seznanil s krizo v BiH. Milanović je izrazil razumevanje za prošnjo Švedske in Finske za članstvo v Natu, a je opozoril, da pričakuje tudi razumevanje članic Nata za Hrvate v BiH. Skoraj hkrati pa so z zunanjega ministrstva sporočili, da je minister Gordan Grlić Radman pooblastil hrvaškega stalnega predstavnika pri Natu Maria Nobila za podpis protokola o članstvu Finske in Švedske.