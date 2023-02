Zelenski: To bo leto naše zmage 

Mineva leto dni, odkar je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil invazijo na Ukrajino. Pričakovanje Rusije, da bo »posebna vojaška operacija«, kot jo imenuje Kremelj, trajala le nekaj dni, se po silovitem ukrajinskem odporu ni uresničilo.

Danes ves svet zaznamuje dan, začetek vojne, ki ji ni videti konca in ki je zahtevala grozovit davek in ima posledice globalnih razsežnosti.

Von der Leyen: Z vami smo, dokler bo treba

»Eno leto brutalne ruske agresije. Eno leto junaškega ukrajinskega odpora. Eno leto evropske solidarnosti. Pred nami je prihodnost enotnosti. Borite se za svojo svobodo, za demokracijo in za svoje mesto v Evropski uniji. Z vami smo, dokler bo treba,« je tvitnila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Zapis je pospremil še video, v katerem je nagovor končala s »Slava Ukrajini« in »Naj živi Evropa«.

Golob: Nobene pravice nimamo, da bi jih silili v rešitve, s katerimi se sami ne strinjajo

»Prva obletnica ruske agresije na Ukrajino mineva v žalostnem spoznanju, da še vedno obstajajo države in politike, ki verjamejo, da lahko z vojno urejajo odnose s sosedi ter z grožnjami z nasiljem vplivajo na prihodnost sveta. Vse vojne so si enake v tem, da imajo vedno agresorja in nekoga, ki je žrtev. Civilizacijski dosežek človeštva je, da sta pomoč in podpora žrtvam pri samoobrambi ne samo dovoljeni, ampak tudi moralna obveza vseh, ki zavračajo nasilje in v mednarodnih odnosih zagovarjajo mirne rešitve. Moje misli so danes še toliko bolj s prebivalci in prebivalkami Ukrajine, svojci in prijatelji žrtev, ranjenimi, ukrajinskimi vojaki, ki branijo svoje domove, z otroki, ženami in vsemi, željnimi miru in svobode,« je zapisal predsednik vlade Robert Golob.

»Dokler ima ukrajinsko ljudstvo potrebo po vojaški obrambi, je naša moralna dolžnost, da ga podpiramo,« je zapisal predsednik vlade Robert Golob. FOTO: AFP

»Vojni zločini, prisvajanje tujega ozemlja, izčrpavanje nedolžnega civilnega prebivalstva, sistematično uničevanje civilnih objektov, infrastrukture – vse to so grozote, o katerih smo mislili, da so na evropskih tleh del mračne zgodovine in niso več mogoče. Odgovornost Rusije kot ene od ustanovnih članic Združenih narodov in garantov miru po drugi svetovni vojni je zato še toliko večja in njena ravnanja v Ukrajini v zadnjem letu dni še toliko bolj obsojanja vredna,« je nadaljeval in dodal, da so si zavezniki znotraj zveze Nato in Evropske unije edini v prizadevanjih za obrambo svobode in doseganju pravičnega in trajnega miru v Ukrajini. »Dokler ima ukrajinsko ljudstvo potrebo po vojaški obrambi, je naša moralna dolžnost, da ga podpiramo. Nobene pravice nimamo, da bi jih silili v rešitve, s katerimi se sami ne strinjajo.«

Zelenski: To bo leto naše zmage

»24. februarja smo milijoni sprejeli odločitev. Ne belo zastavo, ampak rumeno in modro zastavo. Ne bega, ampak soočenje. Soočenje s sovražnikom. Odpor in boj,« je na socialnih omrežjih objavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

»Bilo je leto bolečine, žalosti, upanja in enotnosti. In to je leto naše nepremagljivosti. Vemo, da bo to leto naše zmage!«

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2023

