Madžarska bi rada ostala evropski otok miru

Svoj vsakoletni nagovor ljudstvu je madžarski premier Viktor Orbán tokrat večinoma posvetil vojni v Ukrajini. Večkrat je poudaril, da se njegova vlada zavzema za mir in pogajanja, Zahod pa je obtožil, da spopade spodbuja.

V soboto je predsednik madžarske vlade v rednem letnem govoru o stanju v državi napovedal, da bo letošnje leto zaradi migracij, vojne v Ukrajini in inflacije najnevarnejše po padcu železne zavese. Orbán, ki so mu lani volivci že četrtič zapored podelili mandat za vodenje države, je dejal, da je bilo že lansko leto najtežje po zlomu socializma, letošnje pa bo še hujše, saj je svet po pandemiji covida-19 namesto na pravo skrenil na dolgoletno pot vojne. Po njegovem prepričanju se je v politiki in gospodarstvu spremenilo vse, svet pa očitno drvi proti divjemu zahodu.

Za Orbána je vojna med Rusijo in Ukrajino »njihova« in ne »naša« vojna. Kijev ima pravico do samoobrambe, a ukrajinski interesi niso pred madžarskimi. Evropa posredno že v vojni z Rusijo, saj oborožuje Ukrajino.

»Vojna v Ukrajini ni spopad med vojskama dobrih in zlih, temveč med dvema slovanskima državama, ki se vojskujeta med seboj. To je njihova vojna, ne pa naša,« je v soboto povedal Orbán v nekaj manj kot enournem nastopu. Po njegovih besedah je za vojno v Ukrajini delno kriva tudi Evropska unija, saj da jo je spodbudila z uvajanjem sankcij proti Rusiji in pošiljanjem denarja in orožja Ukrajini, namesto da bi si prizadevala za mirovna pogajanja z Moskvo.

»Ko je Rusija začela napad, ga Zahod ni izoliral, temveč razširil na evropsko raven,« je poudaril madžarski voditelj. Njegova država ne pošilja orožja Ukrajini, uradno tudi ne dovoli, da bi tovrstne zahodne pošiljke potovale prek njihovega ozemlja, temveč sosedi pošilja humanitarno pomoč in sprejema tamkajšnje begunce. To pa po njegovem ne pomeni, da se Madžarska odreka odnosom z Rusijo, saj bi bilo to v nasprotju z njenimi nacionalnimi interesi. Zato njegova država »ne bo privolila v plinske, naftne ali jedrske sankcije, ki jo bodo uničile«, je poudaril. »Mi ohranjamo gospodarske stike z Rusijo in priporočamo celotnemu zahodnemu svetu, naj počne isto. Brez odnosov ne bo premirja, ne bo mirovnih pogajanj,« je še povedal Orbán.

Dodal je, da je Evropa že posredno v vojni z Rusijo, ker oborožuje Ukrajino. Po njegovem prepričanju »Evropa počasi drsi v vojno in se gre nevarno akrobatiko. Začelo se je s čeladami, zdaj načrtujejo pošiljanje tankov, na dnevnem redu so že vojaška letala, kmalu bodo začeli govoriti še o tako imenovanih mirovnih enotah.«

Zato je pozval k takojšnji ustavitvi spopadov, saj lahko »človeška življenja rešimo le s premirjem«. A mir bo po njegovem prepričanju prišel v Ukrajino šele takrat, ko se bosta o tem dogovorili ZDA in Rusija. In dodal: kasneje ko se bo to zgodilo, večjo ceno bodo plačali Evropejci, saj so bruseljske sankcije proti Rusiji udarile po samih članicah EU.

Po njegovih besedah je za Madžarsko, ki Rusije ne dojema kot grožnje za svojo varnost, »življenjskega pomena«, da je članica Nata. Toda ta je po njegovih besedah predvsem obrambna zveza, ne pa »vojna koalicija«. Zato, je poudaril Orbán, članice zavezništva druga od druge ne morejo pričakovati, da bodo skupaj napadle tretjo državo zaradi skupnega vojaškega cilja.

Povedal je, da Budimpešta ne načrtuje pošiljanja orožja Kijevu ali pretrganja stikov z Moskvo. »Če hočemo zaščititi Madžarsko in si zagotoviti mirno življenje, imamo eno samo izbiro: ostati zunaj rusko-ukrajinske vojne,« je poudaril madžarski premier. To je po njegovih besedah tudi edina prava moralna izbira: Budimpešta sicer Kijevu priznava pravico do samoobrambe, vendar ukrajinskih interesov ne bo postavljala pred madžarske. »Madžarska bo ostala otok miru in varnosti,« je zagotovil Orbán.

Evropski uniji je očital, da je zaradi višjih cen energije, ki so posledica njenih sankcij proti Rusiji, Madžarsko okužila z »boleznijo inflacije«. Izračunal je, da so zaradi zahodne politike sankcij Madžari lani izgubili okoli 4000 milijard forintov (10,4 milijarde evrov), saj so morala madžarska podjetja, država in družine ta denar porabiti za energijo namesto za povečanje plač, znižanje davkov ali podporo družinam pri nakupu stanovanja ali skrbi za otroke. Bruselj pa namesto tega, da bi pomagal njegovi državi, Madžarski celo nalaga nove sankcije, je dodal voditelj severovzhodne sosede.