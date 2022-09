Zakaj smo Charlesa preimenovali v Karla III.

S slovesom zadnje velike monarhinje je britanska himna dobila drugačen poudarek – Bog obvaruj kraljico je nenadoma spet postal Bog obvaruj kralja –, prav tako bo podobo Elizabete II. na bankovcih in kovancih postopoma zamenjala sinova, enako velja za znamke, med mikrospremembami, ki jih je povzročila kraljičina smrt, je tudi novo slovensko ime za njenega naslednika. Ta se je z danes na jutri iz Charlesa prelevil v kralja Karla III. Zakaj?

Drugačno poimenovanje je, kakor je pojasnila lektorica kulturne in zunanje redakcije časnika Delo Urška Jarnovič, povezano s pravopisnimi pravili, ki poleg podomačevanja imen svetnikov (Don Bosko), papežev (Frančišek), zgodovinsko znanih in pomembnih osebnosti (Kolumb) in imen iz grško-rimskega sveta (Ezop) predvidevajo tudi slovenjenje imen vladarjev (Marija Terezija) ter vladarskih rodbin (Habsburžani).

»Večina imen vladarjev je poslovenjenih, po tej analogiji tudi novi britanski kralj Karel III., belgijski kralj Filip, danska kraljica Margareta II., nizozemski kralj Viljem Aleksander, norveški kralj Harald V., švedski kralj Karel XVI. Gustav,« je povedala Urška Jarnovič.

Imena španskega kralja Juana Carlosa I. ne slovenimo. FOTO: Reuters

In vendar je pri podomačevanju imen suverenov nekaj izjem. Med opaznejšimi je gotovo v finančne nečednosti pogreznjeni zaslužni španski kralj Juan Carlos I., ki je leta 2015 predal prestol sinu Filipu VI. Med izjemami je prav tako nekdanja nizozemska kraljica Beatrix, saj, kakor je poudarila sogovornica, v slovenščini ni ustreznice temu imenu. To velja tudi za novo britansko kraljico soprogo Camillo.

»Pri podomačevanju imen vladarjev upoštevamo kontekst ter oddaljenost med izvirno in podomačeno obliko imena,« je poudarila Urška Jarnovič. »Če podomačitev imena zahteva več kot le prilagoditev obrazila (npr. Elizabeth – Elizabeta), je lahko podomačena beseda nenavadna in preveč oddaljena od izvirne oblike. Zato smo se pri imenu španskega kralja odločili za ohranitev izvirne oblike Juan Carlos I., saj bi Ivana oziroma Janeza Karla težko povezali s Španijo.«