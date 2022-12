Pri obsodbi ruske agresije smo z opozicijo na isti strani

V nadaljevanju preberite:

Po dolgem obdobju v Bruslju nekdanja evroposlanka in predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon leto prvič zaključuje v vlogi zunanje ministrice. Pred intervjujem za Sobotno prilogo se je vrnila z obiska na Zahodnem Balkanu, kjer je mogoče čutiti odmev vojne v Ukrajini in kjer je, kot pravi, Slovenija ponovno postala verodostojna partnerica. Teme pogovora so narekovale nestabilnost v soseščini, ruska agresija, prva resnejša kriza vladne koalicije in vloga nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja v slovenski zunanji politiki.