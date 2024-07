Svetovni voditelji obsojajo poskus atentata na Donalda Trumpa

Svetovni voditelji obsojajo poskus atentata na bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, do katerega je prišlo med njegovim predvolilnim zborovanjem na podeželju ameriške zvezne države Pensilvanije. Med poskusom atentata je bila ubita oseba, ki se je udeležila zborovanja, dve pa sta bili ranjeni. Trumpa je krogla oplazila po desnem ušesu.

Tiskovna agencija AFP navaja, da so številni predsedniki držav in vlad obsodili politično nasilje in izrazili podporo prizadetim med strelskim napadom.

Ameriške televizije poročajo, da je atentator streljal s strehe poslopja, ki je bilo izven zavarovanega območja Trumpovega zborovanja na prostem. Tajna služba je sporočila, da je atentatorja ubila.

Ameriški predsednik Joe Biden. FOTO: Tom Brenner/Reuters

Biden že govoril s Trumpom Ameriški predsednik Joe Biden je po ostri obsodbi poskusa atentata na Donalda Trumpa govoril po telefonu z bivšim predsednikom ZDA, je na kratko sporočila Bela hiša, ki ni izdala podrobnosti vsebine pogovora. Biden je nemudoma ostro obsodil napad in ga označil za bolnega. »Ne smemo dovoliti, da se to dogaja. Ne smemo biti takšni. Takšno politično nasilje v ZDA je nezaslišano in ga morajo vsi obsoditi,« je v nagovoru Američanom dejal Biden, ki se je čez noč vrnil v Belo hišo iz Delawara, kjer je preživljal vikend. Napad obsojajo vsi ameriški politiki ne glede na stranko. Med prvimi so ga obsodili bivši predsedniki Bill Clinton, Barack Obama in George Bush mlajši. Vendar pa so nekateri republikanski politiki za atentat že začeli obtoževati demokrate. Senator iz Ohia J.D. Vance, ki je v ožjem izboru za Trumpovega podpredsedniškega kandidata, je sporočil, da je atentat neposredna posledica tega, da Bidnova predsedniška kampanja trdi, da je Trump avtoritativni fašist, ki ga je treba zaustaviti za vsako ceno.

»Znova smo priča nesprejemljivemu nasilju nad političnimi predstavniki,« je sporočil visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko Josep Borell.

Britanski premier Keir Starmer je izrazil zaprepadenost nad šokantnimi prizori in sporočil, da politično nasilje nima prostora v naših družbah v nobeni obliki.

Madžarski predsednik Viktor Orban in velik zaveznik Trumpa je omenil temne čase in dejal, da misli na Trumpa in moli zanj.

Argentinski predsednik Javier Milei je za atentat obtožil mednarodno levico. »V paniki zaradi porazov na volitvah se zatekajo k terorizmu, da vsilijo svojo nazadnjaško in avtoritarno agendo,« je dejal.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je dejal, da morajo strelski napad ostro obsoditi vsi branilci demokracije in političnega dialoga.

AFP navaja med drugim tudi indijskega premierja Narendro Modija, ki je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi napada na njegovega prijatelja Trumpa.

Avstralski premier Anthony Albanese je izrazil olajšanje, da je Trump na varnem in dejal, da v demokratičnem procesu ni prostora za nasilje.

Napad je obsodil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je izrazil šok zaradi očitnega napada in dejal, da moli za Trumpovo varnost in hitro okrevanje.