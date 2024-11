Tajvanski predsednik na Havaje, kar povzroča nelagodje vodstvu v Pekingu

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Lai Ching-te nima veliko dela, ko gre za obiskovanje držav, ki imajo diplomatske odnose s Tajvanom. Njihovo število se je medtem zmanjšalo na dvanajst. A ko se bo odpravil na pacifiško turnejo, ki ga bo vodila do Maršalovih otokov, Tuvaluja in Palava, bo med potjo dve noči preživel na Havajih in eno noč na Guamu. To bo ne le njegov prvi odhod čez mejo, odkar je maja postal predsednik, temveč tudi njegovo prvo bivanje na ozemlju ZDA, kar povzroča nelagodje med člani vodstva v Pekingu.