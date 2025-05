Ko voda postane orožje

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so nad mejo med Indijo in Pakistanom potihnili rakete in bojna letala, je sovražno ozračje vse očitnejše, ravnovesje med jedrskima silama pa se vidno spreminja. Medtem ko je preostala Indija na tem prizorišču sama, ima Pakistan podporo Kitajske. To je eden od skrb vzbujajočih razlogov, zaradi katerih bi se lahko oboroženi spopad med sosedama ponovil prej, kot se zdi v tem trenutku.

Pakistanski namestnik premiera in zunanji minister Mohamad Išak Dar je v ponedeljek pripotoval v Peking. Med tridnevnim obiskom bo s kitajskim kolegom Wang Yijem, po vsej verjetnosti pa še s katerim drugim najvišjim voditeljem, proučeval vse točke dvostranskih odnosov in sodelovanja.