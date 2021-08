Talibani so razglasili »konec vojne«, v Kabulu vlada kaos

Član talibanov pred mednarodnim letališčem v Kabulu. FOTO: Reuters

Situacija je sicer kaotična po vsej državi.

Talibani v policijskem vozilu v Kabulu. Afganistan so zavzeli v vsega desetih dneh.

Afganistanci so se danes, po tem, ko so talibani včeraj v Kabul vstopili brez izstreljenega naboja in se po prebegu afganistanskega predsednika Ašrafa Ganija namestili v predsedniški palači , zbudili v »novi, drugačen svet«, kot navaja BBC.Po skoraj dvajsetih letih je namreč Afganistan zopet pod nadzorom talibanov, ki so v nedeljo skoraj brez težav prevzeli tudi glavno mesto Kabul (Afganistan so zavzeli v desetih dneh). V mestu vlada kaos, ulice nadzorujejo oboroženi moški s turbani, več tisoč ljudi pa je prebegnilo na letališče v Kabulu, saj upajo, da bodo lahko v naslednjih dneh zapustili državo. Prav let je edina možnost za izhod iz države, talibani namreč nadzorujejo vse kopenske meje, navaja Guardian.Več kot šestdeset držav je skupaj z ZDA sicer izdalo skupno izjavo, v kateri talibane pozivajo, naj ljudem dovolijo odhod iz države, poročajo tuji mediji. Na mednarodnem letališču v Kabulu je sicer evakuirano tudi vse osebje veleposlaništva, ameriške sile pa poskušajo zavarovati letališče, pri tem opozorilno streljajo v zrak. Danes se bo zaradi razmer v Afganistanu sešel tudi varnostni svet ZN.Iz tujine se je oglasil tudi predsednik Ašraf Gani, ki je priznal, da so talibani zmagali v vojni. Gani naj bi pobegnil v Taškent, glavno mesto sosednjega Uzbekistana, nekateri mediji sicer poročajo, da je pobegnil v Tadžikistan. Oglasil se je prek facebooka, kjer je med drugim sporočil, da je državo zapustil, da bi se izognil krvavi vojni v Kabulu in s tem talibanom omogočil prevzem nadzora skoraj brez spopadov, kot navaja britanski Guardian.Predaja afganistanskih vladnih sil je bila namreč v nedeljo osupljivo hitra. Prestolnico so predali brez odpora, kar je med prebivalci mesta povzročilo paniko in strah pred maščevanjem talibanov.Na tisoče ljudi se je zgrnilo na letališče in poskuša najti izhod iz države. Posnetki kažejo ogromno množico ljudi na ploščadi na letališču, kjer letala običajno vkrcavajo potnike. Po navedbah prič je na letališču pravi kaos.ZDA so v Afganistan za zavarovanje evakuacije ameriških državljanov iz Kabula, predvsem diplomatskega osebja, poslale 6000 vojakov. Ponoči so dokončali evakuacijo veleposlaništva in spustili zastavo. To so potrdili tudi v State Departmentu. Generalni sekretar Združenih narodovje talibane pozval k zadržanosti in spoštovanju pravic zlasti žensk in deklic, ki so močno trpele že v prejšnjem obdobju talibanske vladavine.Situacija je sicer kaotična po vsej državi, iz katere že prihajajo poročila o maščevalnih pohodih nad tistimi, ki naj bi bili povezani z afganistansko vlado ali tujimi silami, ali pa tistimi, ki se nočejo povsem pokoriti novi oblasti. Prihajajo tudi poročila o tem, kako so talibani že odvzeli vse pravice ženskam in deklicam. A kot zatrjujejo talibani, so se spremenili in tokrat ne bo prelivanja krvi oziroma si želijo miren prenos oblasti.