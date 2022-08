Temelji kitajskega gospodarstva so vse bolj načeti

V nadaljevanju preberite:

Letošnje leto nas zlohotno spominja na celo vrsto stvari, ki so se na Kitajskem zgodile pred šestimi desetletji in pol, ko so se hude napake v političnem odločanju pomešale z velikimi naravnimi katastrofami, na koncu pa je vse skupaj pripeljalo do gospodarskega zloma in množične lakote, zaradi katere je umrlo od 16 do 60 milijonov ljudi. Zdi se, da bi se utegnila Kitajska še enkrat znajti pred gospodarskim in družbenim zlomom.