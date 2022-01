Težavno prvo leto Joeja Bidna

V nadaljevanju preberite:

Zgodovinarji še niso rekli zadnje besede o vodilnem demokratu Joeju Bidnu, ki je minuli četrtek obeležil leto dni v Beli hiši, že zdaj pa je med kandidati za ameriškega predsednika z najhitreje upadlo podporo prebivalstva. Sredi pandemije si je večina Američanov v Beli hiši želela sredinskega, pomirjevalnega in učinkovitega voditelja, v nasprotju s predvolilnimi obljubami pa se je Biden pomaknil na za ameriške razmere skrajno levico in še to neuspešno. Vprašanje je, ali bo dobil drugo priložnost, ali bolje, ali jo bo sploh poskušal dobiti.