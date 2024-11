Težko pričakovani pogovor, ki ga uradno ni bilo

Medtem ko ves svet nestrpno pričakuje, kako bo Donald Trump izpolnil predvolilno obljubo in v 24 urah zaustavil vojno v Ukrajini, so se v ameriških medijih pojavile vroče zgodbe, kako se je novoizvoljeni ameriški predsednik po telefonu že pogovoril s svojim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. V Kremlju so te »čiste izmišljotine« odločno zanikali.

»Nobenega pogovora ni bilo. To je najbolj nazoren primer kakovosti informacij, ki jih zdaj včasih objavljajo tudi v dokaj uglednih publikacijah. To je popolnoma neresnično. To je čista izmišljotina, to so preprosto lažne informacije,« je včeraj izjavil tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov. Odzval se je na sveže pisanje ameriškega dnevnika Washington Post, da sta se Trump in Putin po telefonu pogovarjala že v četrtek, dva dni po ameriških predsedniških volitvah.

Dobro obveščeni viri so novinarjem Posta razkrili, češ da je novi poglavar Bele hiše dolgoletnega poglavarja Kremlja pozval, naj »ne stopnjuje vojne v Ukrajini«, in ga opomnil, da je v Evropi nameščenih tudi veliko ameriških vojakov. Sobesednika naj bi razpravljala o morebitnem premirju med Rusijo in Ukrajino, Trump pa da se je zavzel za to, da bi se po prekinitvi spopadov začela pogajanja o rešitvi konflikta.

Iz besed novoizvoljenega predsednika ZDA, ki jih je izrekel v tem »zasebnem pogovoru«, se je po pisanju ameriškega časnika dalo razbrati, da ne bi imel nič proti, če bi Rusija ohranila del ukrajinskih ozemelj, ki si jih je prisvojila v vojni.

Če je verjeti Postu, je bilo ukrajinsko vodstvo obveščeno o tem pogovoru in mu ni nasprotovalo. V Kijevu naj bi jim bilo že zdavnaj jasno, da bo Trump sodeloval s Putinom pri iskanju diplomatske rešitve ukrajinske krize. V časniku so še zapisali, da so poskusili informacije preveriti pri Peskovu in ukrajinskem veleposlaništvu v Washingtonu, a da niso dočakali nobenega odgovora. Ti so prišli, ko je bila zgodba že objavljena in se kot blisk razširila po medijskem prostranstvu.

Najprej so se odzvali v Kijevu. V agenciji Reuters so sicer v naslovu prispevka zapisali, da sta se Trump in Putin res pogovarjala, »medtem ko [odhajajoči predsednik ZDA Joe] Biden načrtuje, da bo Trumpa prepričal, naj drži z Ukrajino«, toda v njem je že bila povzeta sveža izjava z ukrajinskega zunanjega ministrstva, da v Ukrajini niso bili vnaprej obveščeni o tem domnevnem pogovoru.

To so novičarskemu spletišču Politico zagotovili tudi v uradu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Potem je prišel uraden odziv še iz Moskve, po katerem ta pogovor ni bil le domneven, temveč preprosto neobstoječ. V Trumpovem moštvu niso hoteli vročih informacij ne potrditi ne zavreči. »Ne komentiramo zasebnih pogovorov med predsednikom Trumpom in drugimi svetovnimi voditelji,« se je na kratko odzval eden od tiskovnih predstavnikov novoizvoljenega predsednika ZDA Huyen »Steven« Cheung.

Prvi dan je Trump ustvaril ...

Glavna Trumpova »portparolka« Karoline Leavitt je v nedeljskem pogovoru za ameriško televizijo Fox News napovedala, da bo med kopico napovedanih stvari, ki jih bo njen šef naredil že prvi dan na položaju, vsekakor tudi ta, da bo Ukrajino in Rusijo spravil za pogajalsko mizo.

Med analitiki na obeh straneh fronte je doživel velik odziv Trumpov zapis na družbenem omrežju Truth Social, da v svojo novo administracijo ne bo več povabil nekdanje veleposlanice pri Združenih narodih in njegove glavne tekmice na republikanskih volitvah Nikki Haley in zlasti svojega nekdanjega zunanjega ministra Mika Pompea.

Ker slednji velja za enega od najbolj gorečih zagovornikov povečevanja pritiskov na Rusijo oziroma enega od pripadnikov »stranke vojne« v republikanski stranki, komentatorji napovedujejo, da politika nove Bele hiše ne bo pretirano razveseljiva za Kijev.

Nekateri so opozorili, da se je Trump tako izognil tudi podobnemu škandalu, kakor je zaradi sina Hunterja preganjal njegovega predhodnika Joea Bidna. Pompea so namreč konec prejšnjega leta povabili v svet direktorjev največjega ukrajinskega operaterja mobilne telefonije in ponudnika internetnih storitev Kijivstar.

»Ena od zgodb, o katerih se v Washingtonu najmanj poroča, je, kako poskušajo s korupcijskim ukrajinskim denarjem kupovati vpliv. To ni le Hunter Biden. Večina vojnih hujskačev je plačanih,« je pred dnevi na omrežju X ugotovil ameriški milijarder David Sacks. Njegov zapis je takoj delil še bogatejši poslovnež Elon Musk.

»Točno tako,« je komentiral ustanovitelj avtomobilske družbe Tesla, ki mu je Trump obljubil položaj v novi administraciji. Musk je pred dnevi zapisal, da bo v Ukrajini »kmalu konec nesmiselnega ubijanja. Prišel je konec dobičkarstva vojnih hujskačev.«