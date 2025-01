Bezos bo na Washington Postu odpuščal

BBC poroča, da bo Washington Post zaradi slabih finančnih rezultatov odpustil približno sto delavcev oziroma štiri odstotke zaposlenih. Posledice naj bi še najbolj občutili zaposleni v poslovnem oddelku časopisa, ki ga je leta 2013 kupil Jeff Bezos.

Odpuščanja so bila naznanjena v torek in so še ena izmed potez, ki časopisu pošteno mešajo štrene – Bezos je novembra pred predsedniškimi volitvami blokiral tudi tradicionalno podporo enemu izmed kandidatov, v tem primeru Kamali Harris. Poslovnež je takrat sporočil, da je bila ta poteza nujna zaradi mnenja javnosti, da je medij pristranski.

The Washington Post je eden izmed mnogih medijev, ki se trenutno v izjemno tekmovalnem in nasičenem trgu novic soočajo z vrsto težav. V letu 2023 je časopis poročal o izgubah v višini 75 milijonov evrov, samo zaradi blokade podpore enemu izmed predsedniških kandidatov pa je izgubil 250.000 naročnikov.

Od takrat so medij zapustili številni uveljavljeni novinarji, med drugim Josh Dawsey, ki se je preselil k The Wall Street Journalu, in Matea Gold, ki se je pridružila neposrednim konkurentom, časniku The New York Times. Situacija se je še dodatno poslabšala v soboto, ko je po prepiru z Bezosom odpoved dala tudi Pulitzerjeva nagrajenka, karikaturistka Ann Telnaes. Povod za spor je bila menda (nikoli objavljena) karikatura, ki je Bezosa in druge tajkune prikazovala na kolenih pred novoizvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Bezos je znani podpornik Trumpa in je pred kratkim naznanil, da bo Amazon za njegovo inavguracijo namenil milijon dolarjev, Trumpovo zmago pa je označil za »izjemen politični povratek«.