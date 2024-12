Volkswagen bi odpuščal, zaposleni na ulicah

Volkswagnova odločitev za zaprtje treh tovarn in odpuščanje več tisoč delavcev je med zaposlenimi in sindikatom IG Metall sprožila val nezadovoljstva. Sindikat je zato v vseh Volkswagnovih tovarnah napovedal večurne opozorilne stavke.

Thorsten Gröger, njegov glavni pogajalec, je poudaril, da bodo to »najtrša kolektivna pogajanja, kar jih je Volkswagen kdaj videl«, citira britanski Guardian. Vodstvo je obtožil zaostrovanja razmer z uničevanjem kolektivnih pogodb, kar je še dodatno poslabšalo odnose med obema stranema.

Zaposleni v Zwickau v vzhodni Nemčiji sporočajo, da je opozorilna stavka njihova pravica. FOTO: Jens Schlueter/AFP

Glavni vzrok »upad povpraševanja po električnih vozilih«

Volkswagen, ki je v Nemčiji s skoraj 300.000 zaposlenimi, od katerih jih je približno 120.000 zajetih v kolektivne pogodbe, največji zaposlovalec, se sooča z velikimi izzivi. S tako radikalnimi ukrepi, kot so zaprtje tovarn in zmanjšanje števila zaposlenih za deset odstotkov, se na domačih tleh sooča prvič v svoji 87-letni zgodovini. V izjavi za javnost so v podjetju pri tem poudarili, da spoštujejo pravico zaposlenih do opozorilne stavke, in so sprejeli ukrepe za zmanjšanje vpliva stavk na proizvodnjo.

Sindikat IG Metall je predstavil predloge za zmanjšanje stroškov dela brez zapiranja tovarn. Ti vključujejo odpoved prihodnjim povišanjem plač v zameno za krajši delovni čas v nekaterih tovarnah ter opustitev bonusov za vodstvo in zaposlene. Volkswagen je odgovoril, da bi ti ukrepi lahko pomagali na kratki rok, vendar ne bi prinesli dolgoročne finančne razbremenitve za podjetje. Sindikat je to označil kot »zelo obžalovanja vredno« in podjetje obtožil, da ignorira konstruktivne predloge predstavnikov zaposlenih.

Volkswagen se sooča tudi s šibkim povpraševanjem po avtomobilih, visokimi stroški prehoda na električna vozila in intenzivno konkurenco iz Kitajske, kot ključni razlog za tolikšno rezanje stroškov pa navedlo upad povpraševanja po električnih vozilih. Kot je izpostavilo vodstvo, »poslabšanje gospodarskih razmer« zahteva »temeljito prestrukturiranje«, pri čemer so omenili tudi višje stroške dela, energije in surovin.

Krizne razmere v Volkswagnu so del širše krize v evropski avtomobilski industriji, ki se sooča s pritiskom evropske komisije glede zelenih ciljev. Ursula von der Leyen je napovedala »strateški dialog« o prihodnosti evropske avtomobilske industrije, saj se proizvajalci avtomobilov soočajo z izzivi financiranja prehoda na električna vozila, medtem ko povpraševanje po električnih vozilih stagnira. Hkrati kitajski proizvajalci električnih vozil, ki jih EU obtožuje »nepoštenih« državnih subvencij, povečujejo svoj tržni delež.

Volkswagen se sooča z visokimi stroški proizvodnje, s težavami pri prehodu na električna vozila in močno konkurenco na Kitajskem. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Na poslovanje velikih proizvajalcev avtomobilov, kot je Volkswagen, v Evropi vplivajo tudi slaba potrošniška poraba in visoki stroški prehoda na električna vozila. Že tako zahtevne razmere otežuje povečanje stroškov dela, energije in surovin.

Volkswagen sicer še naprej ustvarja dobiček, a je njegov zaslužek pred obdavčitvijo v tretjem četrtletju leta 2023 upadel s 5,8 na 2,4 milijarde evrov v primerjavi z istim obdobjem leto pred tem. Razlog za to je predvsem slaba prodaja na Kitajskem, kjer je upadla za 60 odstotkov.