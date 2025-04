Serija Beli lotos in drevo pong pong, ki (v resnici) ubija

Serija Beli lotos (White Lotus), ki je nastala v režiji medijske hiše HBO, od začetka v središče med drugim postavlja greh, v tretji sezoni pa serija v aktualno tematiko vmeša še prepovedani sadež – v tem primeru drevo pong pong.

Oboževalcem se ob seriji porajajo številna vprašanja, trenutno pa je v središču zanimanja prav pong pong, ki ni zgolj plod domišljije režiserjev, temveč dejansko povzroča hujše zdravstvene težave.

Strup drevesa pong pong povzroči več tisoč smrti na leto, nekateri so z njim naredili tudi samomor, zato se ga je v jugovzhodni Aziji prijelo ime »drevo samomora«, piše National Geographic. Pong pong lahko najdemo v jugovzhodni Aziji, na pacifiških otokih in v južni Avstraliji. Strup je v semenih rastline znotraj sadu in je lahko smrtonosen že v malih dozah.

»Kot pri vseh drugih strupih je reakcija odvisna od količine strupa ter osebe, in sicer od starosti, spola, velikosti in zdravstvenega stanja,« je povedala Hilary Hamnett, profesorica forenzičnih znanosti na Univerzi v Licolnu. Kemikalije dajejo semenom slab okus, kar je, kot je omenila profesorica, v prvi vrsti obrambni mehanizem: »Tako se rastline branijo. Če imajo semena slab okus, je namreč veliko manjša možnost, da bo rastlino nekdo pojedel.«

Ljudje so kljub obrambnemu mehanizmu rastline hitro ugotovili, da se lahko izognejo neposrednemu zaužitju semen in posledično tudi kemikalij. S časom so začeli prebivalci semena mleti in jih uporabljati za različne namene, kot sredstvo za samomor ali pa kot zdravilo.

Posledice strupa

Strup, ki ga vsebujejo semena, napade srce, prvi simptomi zastrupitve pa se pojavijo 20 do 30 minut po zaužitju. Zastrupljeni osebi se naprej začne vrteti, takoj zatem se pojavi bruhanje, saj se želi telo znebiti strupa. V prvi uri po zastrupitvi strup zniža utrip srca ali pa povzroči palpitacijo (občutek hitrega ali nepravilnega bitja srca), kar lahko vodi v resne zdravstvene težave in navsezadnje tudi v srčni zastoj.

Strup drevesa pong pong je po poročanju revije National Geographic v prejšnjem stoletju ubil več tisoč ljudi na leto. Visoko število smrtnih žrtev je treba pripisati dejstvu, da so strup zaužili prebivalci ruralnih območij, kjer ni takojšnjega dostopa do medicinske pomoči.

Težave s strupom drevesa se zdaj pojavljajo tudi v državah, kjer drevesa pong pong še pred kratkim niso poznali. Leta 2018 je bila po zaužitju strupa ena izmed žrtev Američanka, ki je drevo naročila prek oglasa, saj naj bi semena pomagala pri hujšanju. Leta 2022 pa si je poskušal s pomočjo semen življenje vzeti moški, a je zaradi takojšnje pomoči okreval.