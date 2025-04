Elisabeth Moss se ne more posloviti od Dekline zgodbe

Kot producentka, režiserka in glavna igralka z emmyjem nagrajene Hulujeve serije Deklina zgodba se Elisabeth Moss po šestih sezonah še ni pripravljena posloviti od distopične dramske serije, povzema Reuters. »V zadnjih devetih letih je bilo v mojem življenju zelo malo obdobij, ko nisem delala pri tej seriji,« je dejala Mossova. »Sploh še nisem zares dojela, da ne bom več igrala June Osborne.«

Vsi soustvarjalci so ponosni, da je serija postala simbol resničnega svetovnega gibanja za pravice žensk in poudarja pomen revolucije in upora, pravi. Šesta sezona je bila po njenih besedah najzahtevnejša, s številnimi lokacijami snemanja in večjim številom igralcev.

Igralka, ki se je proslavila v seriji Oglaševalci (Mad Man) in nato opozorila nase v seriji Skrivnosti jezera (Top of the Lake) režiserke Jane Campion, je prav z vlogo izmučene in travmatizirane June Osborne v seriji Deklina zgodba, posneti po distopičnem romanu Margaret Atwood, posegla po najvišjih priznanjih.

Zvezdnica serije je zadnje desetletje uspešno skrivala svoje zasebno življenje, a je pred časom le potrdila, da je lani rodila prvega otroka. FOTO: Lisa O'Connor/AFP

Vendar pa je bilo njeno življenje zunaj žarometov kdaj prav tako dramatično kot nekatere njene vloge, piše britanski Mirror. Pred tem je bila poročena z igralcem, komikom in glasbenikom, s katerim sta sodelovala v oddaji Saturday Night Live. Zaročila sta se leta 2009, se še isto leto poročila v Long Island Cityju, komaj osem mesecev po poroki pa je Mossova vložila zahtevo za ločitev. Leta 2014 je za Los Angeles Times povedala: »Bilo je izjemno travmatično, grozno in strašno.«

Leto prej pa je Armisen Howardu Sternu dejal: »Mislim, da sem bil grozen mož. Mislim, da sem grozen fant. Hočem vse – in to takoj. Hočem biti poročen ... takoj ... potem pa se po letu, dveh, ustrašim ...«

Identitete otrokovega očeta ni razkrila, dejala je le, da je imela »veliko srečo«, da je bila lahko z novorojenčkom na snemanju šeste in zadnje sezone serije v Vancouvru.

»Toliko je staršev, ki tega privilegija nimajo,« je povedala po poročanju Hollywood Reporterja in poudarila »čudovito sinergijo« med lastno potjo materinstva in potjo svojega lika June Osborne.

»To združevanje umetnosti in življenja je zame izjemno pomembno,« je dejala. »Res sem vesela, da sem lahko v tej zadnji sezoni, ko sem igrala June, še bolj čustveno doživela nekatere stvari, o katerih June govori ali za katere se bori.«

Po koncu Dekline zgodbe jo čaka cela vrsta projektov, med njimi She Will Rise, Last Night at the Lobster in Imperfect Women.

Javnost pa ugiba, ali bo nastopila tudi v težko pričakovanem nadaljevanju serije z naslovom The Testaments, ki prav tako temelji na romanu Margaret Atwood, a tiskovni predstavniki tega še niso potrdili.